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高雄輕軌導入5G應用 偵測軌道異物精準度達90%

中央社／ 高雄12日電
高雄輕軌外觀。聯合報資料照片
高雄輕軌外觀。聯合報資料照片

「5G Smart Train FRMCS計畫」將5G SA專網導入高雄輕軌，今天舉行成果發表會，可提升50％工作效率，AI偵測軌道異物精準度達90%。

台灣大哥大與交通部、高市府、高雄捷運公司共同推動「5G Smart Train FRMCS計畫」（未來鐵道行動通訊系統）將於高雄輕軌導入5G SA（獨立架構）專網，憑藉高傳輸速度、低延遲與大容量優勢，將軌道通訊、資料、應用進行整合，打造全台首個5G智慧軌道應用整合平台，今天舉行成果發表會。

會中展示台灣大哥大5大垂直場域應用，包含5GTaaS（Transportation as a Service）交通整合應用平台、AI行車軌道事前偵測與即時告警服務、月台AI人流環境偵測與管理服務、票卡收費逃漏檢測與辨識服務等，提升輕軌工作人員50％工作效率，並透過AI技術有效偵測軌道異物，精準度達90％以上。

高雄市副市長林欽榮出席表示，高雄市重視智慧城市數位轉型，此次專案與台灣大哥大合作提出智慧交通解決方案，以高雄輕軌做為示範場域，帶來創新能量，期許未來更多科技夥伴加入，促進更多5G、AI應用商業化。

林欽榮指出，今年輕軌3月運量比去年同期成長75％，新通車的大順路段運量統計占總體運量40％。為配合運量需求，市府已行文交通部，希望爭取經費增購14輛輕軌列車，讓班距可由10分鐘縮短至6分鐘。

台灣大哥大企業服務事業商務長朱曉幸表示，台灣大哥大以高雄輕軌作為示範點，證實5G AIoT應用，未來可望擴大、整套複製至更多軌道場域，加速推進全台智慧交通發展。

林欽榮 高雄輕軌

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