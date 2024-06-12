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法文學大獎得主新作 「他人之地」直面殖民陰影下的身份

中央社／ 台北12日電

「只要我們活在被殖民的國家裡，我們就不能說自己是自由人。」以小說「溫柔之歌」備受矚目的作家司利馬尼，新作「他人之地」書寫籠罩殖民陰影下小人物的歸屬與自由。

蕾拉．司利馬尼（Leïla Slimani）1981年出生摩洛哥首都拉巴特，17歲赴法國巴黎求學，從巴黎政治學院、ESCP歐洲高等商學院畢業後，於雜誌擔任記者，負責北非領域。

木馬文化書訊分享，司利馬尼在2011年兒子出生後，於報導阿拉伯之春期間被逮捕，隨後便辭去工作，專職寫作並投入小說創作，知名作品包含「食人魔的花園」、「溫柔之歌」，其中後者以紐約真實社會案件為背景所寫成，一出版即引起巨大迴響，不僅在法國締造驚人銷售佳績，更贏得法國龔固爾文學大獎。

木馬文化指出，司利馬尼的小說帶有冷暴的性質，她關注邊緣，被文化排除在外的人們，或許也源自她的自身經驗。她來到法國之際，時值伊斯蘭恐怖主義興起，她既感受到被同樣背景的伊斯蘭信徒所背叛，同時，西方的種族主義者也批判她的身分。

關於身分的難解與認同問題，司利馬尼試圖從書寫中解放自己，也為迷途的讀者覓得一處出口，在新作「他人之地」同樣能看見作者的思索。

「他人之地」描述故事描述1944年，出身法國的瑪蒂德，在戰時愛上了來自摩洛哥的士兵阿敏，決定與他共赴摩洛哥展開婚姻生活。鄉間的愜意起先吸引著她，然而，她日子的秩序卻一點一滴開始位移：丈夫的疏離、養育孩子的重擔、農場的貧瘠、女性在「他人之地」得暗守的規則與順服。

木馬文化表示，在司利馬尼的小說裡，幾乎沒有人是「自由人」，連身在家鄉摩洛哥的阿敏，也因殖民陰影始終找尋不到真正的歸屬。司利馬尼借鏡家族經驗，並大膽割捨殖民土地上小人物甘美的一面，直面殘酷、晦暗的現實，刻畫人是如何一步一步被龐大的體制所消磨。

儘管如實呈現殖民地的暗影，木馬文化認為，司利馬尼也不甘人只能成為「時代所必然犧牲的產物」。因此她寫下他們的渴望、對美好生活的憧憬，始終在自由的邊界探詢，儘管命運是一次又一次地挫敗，仍竭力開闢出屬於自己的立足之地。

摩洛哥 木馬文化 法國

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