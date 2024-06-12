參加X疾病特展 羅一鈞：下波疫情大流行恐不用20年就會再來

為了推動傳染病防治教育，科學工藝博物館與國家衛生研究院舉辦「X疾病－新興傳染病防治特展」及「沃爾巴克氏菌生物防治登革熱特展」，衛福部疾病管制署副署長羅一鈞也到場參加，他表示，下一波疫情大流行可能不用20年就會再來，大家要學習防疫新知並積極參與。

「X疾病」代表一種未知且可能引發大流行的疫病，這次展出內容，除了介紹「X疾病」預防外，也有多樣體驗展區，以互動方式讓民眾在遊戲中認識登革熱、腸病毒、結核病、愛滋病及流感等常見流行疾病，另外也加入最新的新冠肺炎內容。

另外高雄出現入夏來第一例本土登革熱病例，為了讓更多人了解登革熱防治，現場設有沃爾巴克氏菌專區，介紹如何釋放沃爾巴克氏菌到病媒蚊群體中，以族群壓制或族群取代方式，讓病媒蚊無法繁衍下一代，達到防治登革熱效果。

另外也設有各式體驗專區，除了遊戲互動體驗，還放置一個裝滿埃及斑蚊雄蚊的箱子，讓民眾將手放入滿是蚊子的箱子中，體驗卻不被叮咬的奇特感受。

羅一鈞也擔任展覽專題演講嘉賓，他致詞時表示，前幾年新冠肺炎疫情讓民眾認識到「防疫視同作戰」，但隨著人類高度交流、人與動物接觸愈來愈密切，可能不需要20年，就會再迎接下一波疫情大流行到來。