潮州邱姓副站長年薪7位數？ 台鐵曝實際薪資情況

台鐵潮州站邱姓副站長經常會拍下旅客違規行為，並將畫面分享到YT頻道。近期因上傳持BB槍照片引發爭議，更遭網友起底年薪高達110萬元。台鐵公司今表示，目前台鐵508位副站長實際薪資，有約22.6％年薪逾百萬，但因薪資屬個人隱私，無法證實邱姓員工實際薪資。

邱姓副站長近期在YT頻道上傳BB槍對鏡頭的照片，並寫下「這些小嘍囉，以為寫些字就可以傷到我，真的太小看我堅強的心智了」等內容，遭網友爆料並稱要向警方舉報，台鐵公司昨表示，邱姓員工利用下班時間在YT個人頻道與網民對話，屬個人行為。今天又有PTT網友起底台鐵副站長薪資，直指年薪高達110萬，「這薪水在屏東可以當皇帝」。

台鐵說明，目前508名副站長均為原台鐵局具有公務身分轉任的資位人員，副站長薪資仍依原規定支給，包含本薪、專業加給及主管加給等固定薪資，其中約22.6%年薪逾百萬；另每人各依班表及職務屬性得支領非固定薪（如留才職務薪貼及危險津貼等）。

針對潮州站邱姓副站長遭爆料年薪110萬元，台鐵表示，薪資屬於個人隱私，無法予以證實。