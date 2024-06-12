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台博館推交流展 捷克參院副議長邀台人體驗城堡文化

中央社／ 台北12日電

台北捷克中心將在14日成立，國立台灣博物館攜手捷克國家博物館與捷克國家文化資產局，明天起推出「捷克城堡與堡邸特展」，以城堡文化搶先帶領民眾飽覽中世紀以來的捷克風景。

台博館今天舉行「捷克城堡與堡邸特展」開幕記者會，捷克參議院首席副議長德拉霍斯（Jiří Drahoš）致詞分享，自己來自鄉下，而在捷克幾乎每個城鎮都可見城堡或是堡邸風景，是捷克獨特特色，期望藉由展覽讓台灣民眾更對於捷克文化更感興趣，也邀請台灣民眾有一天能飛到捷克體驗豐富的城堡文化。

文化部長李遠說，文化部一直以推動台灣文化走向世界為目標，在2022年更促成台博館和捷克博物館締結為姊妹館，這是提升博物館國際夥伴實質關係的重要一步。接下來也期待台博館前往捷克博物館展出，將台灣豐富文化內涵介紹給捷克及歐洲地區的友人。

值得一提的是，在台博館與捷克博物館於2022年締結為姊妹館以前，早累積多年情誼。台博館長洪世佑表示，2005年、2007年分別於捷克、台灣舉行交流展，此次為締結姊妹館後首檔合作展，期盼能藉文化與歷史持續台捷情誼。

捷克國家博物館總館長盧卡其（Michal Lukeš）表示，此次特展概念自2022年起萌生，捷克城堡與堡邸不只保存文物及歷史，也是點綴鄉村間的鑽石，此次特展從幾百座城堡精選數十座城堡，並透過80幾件文物展品，呈現不同風格及時期特色城堡。

「捷克城堡與堡邸特展」明天起將於台博館展出至11月30日。

博物館 捷克 文物

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