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宜蘭羅東鐵路高架化修正過環評 需每年監測移植喬木狀況

中央社／ 台北12日電
環評大會今天審查宜蘭至羅東鐵路高架化環評案。環委建議喬木移補植後每年監測，若發現死亡需及時補植。記者陳敬丰／攝影
環評大會今天審查宜蘭至羅東鐵路高架化環評案。環委建議喬木移補植後每年監測，若發現死亡需及時補植。記者陳敬丰／攝影

環評大會今天審查宜蘭羅東鐵路高架化環評案。環委建議喬木移補植後每年監測，若發現死亡需及時補植；建築工程也建議邀請宜蘭當地景觀專家參與，融入當地特色。本案建議補充修正後通過。

環境部今天召開環境影響評估審查委員會第14次會議。審查「宜蘭至羅東鐵路高架化環境影響說明書」。

開發單位交通部鐵道局及國營台灣鐵路股份有限公司表示，本案自台鐵四城站南端至冬山站北端平面路段高架化，全長約15.845公里。

開發單位指出，其中宜蘭站至二結站間（校舍路以南至蘭陽溪南岸）既有已高架路段約4.23公里；鐵路沿線宜蘭站、二結站、中里站及羅東站改建為高架車站，並增設1站為宜蘭新站，完工後共計5個車站。

開發單位表示，此計畫可消除範圍內9處平交道、4處陸橋，減少交通瓶頸，串聯前後站土地使用，縫合鐵路兩側土地整體規劃。

根據資料，路權範圍可能受工程影響胸徑大於10公分原生種喬木有492株，開發單位指出，會以適合當地生長原生樹種為限採一次性定植，移補植喬木驗收時存活率100%。

開發單位進一步說明，目前設想高架橋下空間規畫有不同區段，如延伸河濱公園營造休憩空間，蘭陽溪以南則會有自行車道，相關規畫會後續辦理。

環評委員僅要求移補植樹木生長狀況調查頻率應為每年執行1次，發現死亡及時補植，後續移交管轄單位接管養護。

環委建議開發單位在工程規劃時，邀請宜蘭景觀總顧問參與，建築工程可納入建築能效評估，及取得建築能效標章；本案補充修正後通過。

宜蘭 建築 羅東

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