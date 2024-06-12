寶山及寶二水庫系統蓄水率升至82.3% 水情良好
水利署北區水資源分署今天說，新竹地區用水因梅雨挹注頭前溪水源充足，並加強引取河川水源等措施，寶山與寶二水庫系統蓄水量已達3005萬噸，蓄水率升至82.3%，水情良好。
經濟部水利署北區水資源分署今天提供資料指出，新竹地區用水由頭前溪及寶山與寶二水庫供應，日前有梅雨挹注頭前溪水源充足，另也透過加強引取河川水源及地下與伏流水運用等措施，提高寶山與寶二水庫系統蓄水率。
北區水資源分署表示，截至今天上午10時止，寶山與寶二水庫系統合計蓄水量已達3005萬噸，蓄水率82.3%，水情狀況良好。
北區水資源分署說，目前觀察短期氣象資料分析顯示，6月中旬起仍有午後山區降雨可能，將加強守視進行節水操作及加強引水，且於天氣條件適當實施人工增雨，以利各類用水供應無虞。
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