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路權團體盼與李孟諺對話 交部：虛心接受建言

中央社／ 台北12日電
關心交通問題的路權團體上午前往交通部，希望新任交通部長李孟諺能夠帶來嶄新的視野與政策，傾聽民間團體的聲音，在政策擬定時就納入民間團體的聲音。聯合報系記者陳正興／攝影
關心交通問題的路權團體上午前往交通部，希望新任交通部長李孟諺能夠帶來嶄新的視野與政策，傾聽民間團體的聲音，在政策擬定時就納入民間團體的聲音。聯合報系記者陳正興／攝影

多個路權團體今天表示，希望可以儘速與交通部長李孟諺進行對話，將會提出改善行人路權的多項建言，讓台灣早日走出交通地獄。交通部回應，虛心接受各界建言。

台灣機車路權促進會、中華民國大型重型機車經營同業全國促進會、行人零死亡推動聯盟等多個路權團體今天赴交通部前陳情，呼籲剛上任的交通部長李孟諺可以儘速安排與民間團體對話。

台灣交通安全協會理事長陳宏益指出，希望李孟諺可以實現諾言，儘快跟民團對話。台灣機車路權促進會理事羅宜說，希望李孟諺在制定政策時，可以納入民間團體的聲音，讓民間團體跟交通部一起改善台灣危險的交通環境。

羅宜指出，今年第1季行人死亡人數為119人，較去年同期上升16人，這是民間團體很難以接受的，中央與地方應該共同負起完善行人交通環境的責任。

羅宜表示，機車路權也遭受打壓，被迫使用危險的強制兩段式左轉以及內側車道禁行機車等。

行人零死亡聯盟理事長陳愷寧則提出5大訴求，包含行政院行人交通安全行動綱領成果應定期公布；應全面提高人行設施的普及率與適應性；駕駛、駕照回訓制度應規劃實施；記點不能取消，違規恢復舉發；召開交通安全國是會議，永續提升人行安全計畫應讓公民參與。

交通部則回應，交通部尊重機車路權團體所提相關訴求，並將轉請各權責機關錄案研議。另為廣納各界意見，交通部及所屬機關後續所召開道安相關會議，仍將持續就各議題邀請機車團體等有關民間團體共同參與討論，以作為後續交通政策決策參考。

交通部指出，虛心接受各界建言，除上述道安作為外，也將積極透過工程、教育、監理、執法等面向執行相應之行動計畫，以期達成2030年降低死亡人數30%，行人死亡人數下降50%目標。

交通部長 李孟諺 行人 路權

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