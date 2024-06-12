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民團爭取路權盼與部長對談 交通部：虛心接受各界建言

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
關心交通問題的路權團體上午前往交通部，希望新任交通部長李孟諺能夠帶來嶄新的視野與政策，傾聽民間團體的聲音，在政策擬定時就納入民間團體的聲音。 記者陳正興／攝影
關心交通問題的路權團體上午前往交通部，希望新任交通部長李孟諺能夠帶來嶄新的視野與政策，傾聽民間團體的聲音，在政策擬定時就納入民間團體的聲音。 記者陳正興／攝影

台灣機車路權促進會、行人零死亡推動聯盟等4個民間團體今前往交通部陳情，針對行人、機車及重機路權等議題，希望新任部長李孟諺與民團見面交流。對此，交通部表示，虛心接受各界建言，除相關道安作為，也將積極透過工程、教育、監理、執法等面向執行相應行動計畫，另將持續就各議題邀請機車等團體等共同參與討論。

交通部表示，此次陳情團體所擬陳情書，包含「要求新任交通部長與民團對話」、「行人死亡數上升，政府應改善交通政策」。其細部陳情議題包含「取消逕行舉發之違規記點立場政策鐘擺」、「道路交通安全規則99條被迫危險的兩段式左轉」、「蘇花改及南迴應開放白牌機車通行」及「國道檢核民團僅可推派2位代表」等。

交通部指出，尊重機車路權團體所提相關訴求，並將轉請各權責機關錄案研議。另為廣納各界意見，交通部及所屬機關後續所召開的道安相關會議，仍將持續就各議題邀請機車團體等各有關民間團體共同參與討論，以作為後續交通政策決策參考。

交通部也說，為有效改善交通，降低交通事故死傷人數，行政院業函頒「中央道路交通安全會報設置要點」將道安會報層級提升至院層級，期地方首長會同中央共同來重視道安議題。另通過「國家道路交通安全綱要計畫」，共同來打造更安全友善的通行空間。

交通部指出，另考量地方政府需求，已完成「人行空間改善原則與作法」、「行人專用時相與行人早開時相設置原則」、「改善機車交通環境之原則及作法」、「校園周邊人行空間改善參考指引」等參考指引，提供地方政府進行交通改善時參考運用。

另外，交通部表示，行政院也已核定「永續提升人行安全計畫」，計畫經費高達400億元，請地方政府盤點，並以人本角度進行號誌及非號誌路口改善、校園周邊改善及人行道改善等作業。

交通部長 人行道 行人

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