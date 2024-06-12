全家便利商店夏日美食應援！新推「檸檬橄欖油冷義大利麵、姬肯纖女蔬滿盒」

端午過後夏天正式來臨，全家便利商店即日起推出夏季美食應援三招，以三大明星鮮食品牌「健康志向蔬滿盒」、「uno pasta冷義大利麵」及「minimore果真系列」新品，滿足消費者夏天的餐食需求。首推健康志向「火烤胸排蔬滿盒」與「姬肯纖女蔬滿盒」，由專業營養師監製，參考市面上健康餐盒「加菜不要飯」的形式，以地瓜、馬鈴薯優質根莖類，取代米飯精緻澱粉攝取，並增加蔬菜攝取量，富含維生素、礦物質及膳食纖維等人體所需營養，新品上市期間更於會員APP「優惠趣」推出搶券活動。

「全家」健康志向系列鮮食以「加一點健康、減一點負擔」的加減策略為開發核心，兩大產品線「運動應援」及「纖食應援」分別以運動後的蛋白質補充、日常飲食調控的精緻澱粉減量雙重訴求，鎖定運動健身及飲食調控族群。觀察消費者端午節吃粽子過後，想要減少澱粉攝取，「全家」健康志向推出「火烤胸排蔬滿盒」、「姬肯纖女蔬滿盒」2款纖食應援新品，將健康餐盒內米飯等精緻澱粉，使用優質根莖類取代，提供消費者飲食調控的新選擇。

健康志向蔬滿盒系列，與楊承樺營養師合作監製開發，以「減醣」、「零精緻澱粉」為主要訴求，以「加菜不要飯」的餐盒形式，使用地瓜、馬鈴薯取代白米，延長飽足感又可減少醣分攝取，整體蔬菜量也滿足成人每日建議2/3的攝取量。「火烤胸排蔬滿盒」內含馬鈴薯、紅蘿蔔，搭配胸排、豆腐、烤蛋白、毛豆提供蛋白質攝取，蔬菜則以青花菜、豆芽高麗菜增加膳食纖維，售價129元；6月19日上市的「姬肯纖女蔬滿盒」澱粉以地瓜為主，搭配雞胸、雞腿、豆腐，以及青花菜、高麗菜，帶來豐富的蛋白質及纖食攝取，售價129元。

「全家」uno pasta冷義大利麵系列，不僅有以紅白青醬為基底的「蕃茄鮪魚」、「明太子鮭魚」、「羅勒海鮮」冷義大利麵，6月19日更全新推出「檸檬橄欖油冷義大利麵」（售價85元），選用義大利AGNESI天使細麵，搭配獨特檸檬橄欖油醋醬，搭配小黃瓜、甜椒與雞肉絲，持續以「麵體、製程、醬汁」三大重點，為義大利麵帶來多元的樣態及口味變化。即日起至6月25日「全家」會員使用全盈+PAY支付可享uno pasta冷義大利麵全品項88折優惠。