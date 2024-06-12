高鐵台北站訊號異常影響12班次列車 延誤30分鐘可退費

台灣高鐵台北站道岔訊號異常，台灣高鐵表示，今日下午3時45分，於台北站發生道岔訊號異常，目前正派員搶修中，此事件造成部分車次延誤，敬請旅客見諒。

台鐵部分，因劇烈天氣影響造成枋寮車站號誌異常，屏東線列車將有所延遲。

根據列車資訊，包含3074區間枋寮至新左營快誤點55分鐘、3328區間枋寮至新左營誤點16分鐘、175自強花蓮至潮州誤點14分鐘、3232區間潮州至嘉義誤點12分鐘。其餘車次誤點時間均在10分鐘內。

台灣高鐵今下午5時12分更新訊號異常情況，高鐵表示，今下午3時45分發生道岔異常，經維修後，已於下午4時48分排除異常狀況，全線恢復正常運轉，此事件共造成12班次列車延誤，導致部分旅客行程延誤。

高鐵表示，列車抵達迄站時間較時刻表超過30分鐘以上，未達60分鐘將退還實收票價50%，即日起1年內可持原車票至車站辦理，台灣高鐵公司將積極協助旅客辦理退費。