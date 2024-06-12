酒精無法完全消滅腸病毒 南投近2周門急診近500人

全國腸病毒進入流行期，南投縣時序進入六月分，多雨潮溼及高溫的季節，使得縣內連續兩周的腸病毒門急診人數都達到460人以上，顯示腸病毒疫情有明顯上升趨勢，衛生局長陳南松指出，酒精無法完全消滅腸病毒，呼籲民眾平時多注意家中幼童清潔衛生，並掌握「洗手575秘訣」有效打擊腸病毒。

南投衛生局指出，全縣1至4月腸病毒門急診就診突破3千次，最近依據疾管署監測資料顯示，5月26日至6月1日全國門急診就診計1萬6729人次，較前一周上升8.2%，而南投縣單周因腸病毒門急診人數就有460人，而上周連假期間，可能是因家庭出遊、拜訪親友與外出活動機會增加，腸病毒門急診人數更達到492人，預估6月起腸病毒即將進入流行大爆發期。

局長陳南松表示，COVID-19疫情期間，由於民眾戴口罩同時保持社交距離及個人清潔，使得登革熱、腸病毒等夏季疫情一度大幅減少，但隨著今年口罩令取消，統計南投縣今年腸病毒門急診就診人數呈倍數成長，特別是呼籲家中有5歲以下嬰幼兒，為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速。