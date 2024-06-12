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月經來更注意衛生習慣！5大女生常犯衛生棉使用壞習慣

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
衛生棉的包裝方式，要特別注意。圖／愛康提供
衛生棉的包裝方式，要特別注意。圖／愛康提供

對於女生來說，一個月來一次的月經，除了希望舒服地度過之外，更重要是要關注自己身體的健康，但若是沒有注意一些習慣，可能會讓私密處受到影響。愛康調查就發現，近8成女性都會有些壞習慣，若是沒有特別注意，小心影響到私密處的健康。

首先是許多女生會將衛生棉放在廁所，但若是外包裝不是全密封，可能會影響衛生棉的品質，私密處若是接觸到不乾淨的衛生棉，可能會受到影響，建議要放在乾燥的環境，且開封2個月內使用完畢，也提醒可選用可重覆黏貼開口的衛生棉包裝，方便保存。

再來就是更換衛生棉前沒有洗手，記得得要先洗手再更換衛生棉，避免手部細菌接觸到私密部位；或是衛生棉隨手丟在外出包中，其實包包中的物品很多，若是沒有特別收納，可能會導致封口處敞開，會讓細菌進入，挑選衛生棉要注意包裝開口設計，使用採膠條完整密封棉體更為安心。

而使用衛生棉時，要注意有效期限，一般來說為3年，建議若是過期就不要再使用，避免產品變質，最後則是使用過的衛生棉，沒有妥善包裝，提醒使用後的衛生棉，要妥善包裝，避免彈開，對別人造成影響。

衛生棉不要放在廁所，避免潮濕變質。圖／愛康提供
衛生棉不要放在廁所，避免潮濕變質。圖／愛康提供

女生 私密處 衛生棉

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