（無雷）醫師一致認同！ 盤點3部真實描述心理疾病苦痛的電影

很多時候，人們真的沒辦法瞭解心理疾病的痛苦，但在心理醫師認證的這3部電影裡，有著最深刻的真相。

一直以來，電影就有種扣人心弦的魔力，透過不同的劇本、演員的演技和超乎想像的故事脈絡，它總是能在鏡頭語言的呈現和剪接鋪陳的效果裡，綻放獨一無二的韻味。

電影的題材百百種，有些充滿娛樂、歡笑和感動；有些有著發人深省的意義，令觀眾有種醍醐灌頂的豁然開朗；還有基於真實事件的改編，以最深刻的角度提醒人們不要忘記教訓；而有些更是導演和編劇的親身經歷，也唯有身處過那段刻骨銘心的際遇，才能誕生一幕幕感人肺腑的澎湃。

有時候，你我還能透過電影，去認識從未理解過的心理疾病和苦痛。

《Psychology Today》報導，在心理醫師的角度裡，有些患者偶爾會希望透過電影，去理解不同心理健康所產生的現實和衝擊，但往往在看完電影後，卻充滿了更多的失望和沮喪——它也許扭曲了現實，為了劇情而誤解了真實的情況。

然而，在好萊塢各種關於心理健康、心理疾病的電影裡，有3部電影真真切切描述了患者的真實狀況，而且完全被心理醫師們一致認同，這些電影除了出色的製作和敘事之外，還演示了令人耳目一新的衝擊，像是日常問題的苦悶，還有苦樂參半卻令人揪心的現實。

這些電影不只是你我都必看的清單，它也能幫助一些被心理疾病困擾的患者和家屬、朋友，一個更理解自我和調適的管道。

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《父親》由安東尼霍普金斯主演，他也奪下當年的奧斯卡影帝。F comme Film

俗稱「失智症」的阿茲海默症（Alzheimer's disease）是一種令人心碎的疾病，它是一種腦部上的神經退化病症，患者會逐漸忘記生活上瑣碎的事情，最終漸漸演變成遺忘周邊的人、事、物，甚至連自己的名字都不曉得。這對家人與孩子來說，是最難以接受的悲慟。

醫學上，目前沒有任何方法能治癒或逆轉，只能盡可能在前期發生徵兆時，延遲並改善生活品質，患者也許還是能獨立完成許多生活上的大小事，但大部份需要認知功能的行為，還是需要他人的監督。

而電影《父親》（The Father），就是一部令人心碎的作品，它深刻探究失智症的複雜，以及其對人際關係的影響。故事由一位患有失智症的父親的角度闡述，在獨特的視角下，為觀眾創造了一種迷失方向且身臨其境的體驗。

隨著他的記憶力逐漸衰退，這部電影引導觀眾陷入對時間、地點和人物之間不斷變化的看法，更令人沮喪地模糊了現實與想像之間的界限。

奧莉薇雅柯爾曼在電影中飾演安東尼霍普金斯的女兒。F comme Film

《父親》在當年奧斯卡榮膺6項提名，包含最佳影片、最佳男主角、最佳女配角、最佳改編劇本、最佳剪輯與最佳美術設計，最終抱回影帝與改編劇本。

《父親》由安東尼霍普金斯（Anthony Hopkins）、奧莉薇雅柯爾曼（Olivia Colman）主演，故事描述罹患失智症的獨居父親，他所認知的世界與現實逐漸產生落差。雖然充滿疑惑，他卻拒絕接受自己患病的事實，更不願意接受女兒所安排的一切協助與照顧。

然而，隨著病情急轉直下，他開始逐漸遺忘時間、空間，甚至是自己摯愛的親人……。當面對父親總有一天將會遺忘自己，心痛的女兒又該如何讓父親好好活在當下，甚至是陪伴他走到回憶完全消逝的那天？

雖然在電影界，描繪失智症相關主題的作品並不少，但很少有電影能像《父親》這樣，以一種最感同身受又切換立場的心境，去精確站在失智症患者本人的角度發聲，它全面地展現失智老人逐漸失去記憶和記憶錯亂的過程，那種惡化的煎熬和自己也摸不著頭緒的坎坷，讓觀眾徹底了解患者的情況。

儘管失智症主題看似沉重，但本片以人性和同理心的角度出發，時而夾帶歡笑，甚至給人一絲喜悅；同時又採用別出心裁的剪輯方式，讓觀眾不斷穿梭在男主角的思緒當中，體驗身歷其境的感受。

2、《美麗男孩》（Beautiful Boy）（藥物成癮）

在電影《美麗男孩》中，史提夫卡爾與提摩西夏勒梅飾演父子。Plan B

吸毒，非常罪惡，有時候一個人一旦碰觸到毒品，他的人生基本上就毀滅了。藥物成癮不只讓人難以正常生活，其對毒品的依賴和難以戒斷的特性，往往會使一個人人格扭曲而傾家蕩產，讓大好人生走向歧途。

然而，每個人接觸毒品的管道不同，也許是好奇心使然、也許是被壞朋友陷害，更有些是在不自主的狀況下被脅迫——但未來想要戒斷毒品的痛苦與掙扎，絕非外人能夠想像。

電影《美麗男孩》由提摩西夏勒梅（Timothee Chalamet）、史提夫卡爾（Steve Carell）與提摩西赫頓（Timothy Hutton）主演，描述一位父親幫助兒子戒除毒癮的無盡苦痛，他親眼見證這段煎熬的過程，努力陪伴孩子度過難關。

《美麗男孩》改編自真實故事，在創作初期，製作人便表示會從書中安非他命的年輕上癮者，以及無法讓兒子藥癮停止惡化的父親的這兩種角度，架構這部與毒品成癮有關的電影。

電影真實呈現了當一個人對毒品藥物成癮時，他對家庭造成的毀滅性影響，當兒子在清醒和毒癮復發之間循環時，父親和孩子在希望和絕望之間有著非常緊張的關係，觀眾更能感受他們的愛與心碎。

科學上多種對於吸毒成癮的研究表明，上癮是一種受到多重因素影響的慢性、復發性疾病，它不僅涉及對物質的生理依賴，也牽涉強化成癮的心理行為和模式，因此，想要戒斷上癮的過程是個非常漫長的旅程，這一路上會有各種挫折而且容易復發，需要家人長期的支持、承諾和治療。

《美麗男孩》之所以受到心理醫師的矚目，是因為它關注了成癮的人性面，而且沒有讚美、煽情的要素。

這部電影是對毒品成癮者，影響其家庭非常現實而有同理心的描述，引起了無數人的共鳴，導演透過其質樸而真誠的故事，成功地描述了康復的真實面貌，以及在這段過程中，父子之間的情誼和真摯。

3、《海邊的曼徹斯特》（Manchester by the Sea）（憂鬱症）

《海邊的曼徹斯特》由凱西艾佛列克、蜜雪兒威廉絲主演。K Period Media

面對憂鬱症患者，身邊的照顧者往往也面臨外界難以想像的崩潰，在努力想幫卻幫不上忙、積極想陪伴卻力不從心的脆弱下，他們很可能無論做出了什麼努力，都會被內心極度低潮的憂鬱症患者阻擋在那無形的高牆下──久而久之，照顧者自己也容易心力憔悴，陷入另一個輪迴中。

電影《海邊的曼徹斯特》由凱西艾佛列克（Casey Affleck）、蜜雪兒威廉絲（Michelle Williams）與盧卡斯海吉斯（Lucas Hedges）主演，本片是當年的奧斯卡大熱門，共入圍最佳影片、最佳導演、最佳男主角、最佳男配角、最佳女配角與最佳原創劇本等6項大獎，最終抱回影帝與最佳原創劇本。

《海邊的曼徹斯特》故事講述，一個因多年前對三個女兒意外身亡負有責任而變得悲傷麻木的男人，在他的兄長死後，需要去照顧自己10多歲的侄子。

在當年那場意外後，她的妻子離開了他，他也不想再回到海邊的曼徹斯特這個絕望的悲傷地，直到多年後，他再見到已經再婚的前妻，進而重新面對他內心的傷痕。劇本的靈感來自於製片人偶然聽見的真實故事。

本片探討的主題，包括憂鬱、愧疚、責難、贖罪以及創傷症候群，更被認為是對一種無法治癒的深切悲痛的治療，挖掘和展示人們如何面對無法放下的往事。

事實上，科學界對於悲傷的研究，證明悲傷是種深刻的非線性體驗，還會因為每個人情緒的不同而有複雜的變化，它包含了震驚、懷疑、悲傷、憤怒、內疚、渴望和孤獨的起伏——悲傷可以持續數年，個人會經歷一段時期的強烈情緒，接著進入平靜，但傷痛往往會意外的出現。

而《海邊的曼徹斯特》最出色的地方，在於它對憂鬱和悲傷最原始而現實的描繪，它不迴避哀悼更黑暗、更具有挑戰性的挫折，且因為對悲傷而伴隨的複雜情感描述而深受讚譽。

凱西艾佛列克細膩又心碎的表演詮釋了創傷對人們不同程度的影響，以及他如何面對家庭，還有尋求自我寬恕的旅程。

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（本文出自2024.06.07《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）