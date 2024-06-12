快訊

不掛牌了！科科科技無法在台如期上市 指責統一證券失職失能

中職／王威晨重返人氣王 中華隊vs.明星隊名單公布

官兵沙灘寫「馬防伙房沒肉」！5軍士官侵占64箱罐頭 判決結果出爐

7月起又有免費COVID-19快篩 約2千診所發300萬劑

中央社／ 台北12日電

國內COVID-19疫情再進入流行期，衛福部疾管署將與醫師公會全聯會合作，預計7月起在全台約2000家診所發放300萬劑家用快篩。疾管署指出，總預算金額共新台幣420萬元。

疾管署昨天表示，6月4至10日COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確定病例（併發症）較前一週上升25%，國內進入第6波Omicron變異株流行期，預估8、9月後才有下降趨勢。

衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧今天接受媒體聯訪表示，為保障就醫民眾健康，發揮防疫物資最大效益，辦理「透過醫療院所提供就醫民眾COVID-19家用快篩試劑服務委託採購案」，透過醫療院所設置免費發送點。

曾淑慧說明，採購方案履約項目包含，廠商至少完成300萬劑COVID-19家用快篩試劑分配至醫療院所發送，並督導醫療院所不得販售、僅能無償提供給民眾，配送點至少達約800點。總預算金額為新台幣420萬元，預計最快下週完成決標程序。

曾淑慧說，這批快篩試劑有效期限為今年底或明年1月，供民眾在就醫、接種疫苗等醫療照護時，如有症狀時，能即時分辨是否為COVID-19感染。

中華民國醫師公會全國聯合會理事長周慶明對媒體說明，預計首批最快今年6月底就會開始配送試劑、7月開始發，並預計7月底會再配送1批；目前統計，全台約有2000家診所已登記有意加入。

周慶明指出，最近觀察COVID-19疫情有變嚴重，前段時間患者就醫時多是流鼻水、咳嗽等輕微症狀，最近平均每10個就有7、8個會發燒、全身痠痛，較為嚴重，症狀跟流感會有點像，若有快篩試劑，診所可以協助民眾篩檢，在診斷上較容易，也可供民眾帶回去給家人篩檢。

疾管署日前與藥師公會合作，5月6日起在4500餘家藥局免費提供COVID-19快篩。7月起免費快篩改由2000家診所發放，醫師公會全聯會會務公告指出，由於疾管署針對藥局給予每家1200元費用，為求公正，公會向疾管署爭取快篩試劑發放專案及服務費用，每家醫療院所不低於1300元，核付金額依最終參與專案院所數決定。

COVID-19 快篩試劑 疾管署

延伸閱讀

新冠流行期！2千家診所7月發免費快篩 醫揭須留意兩件事

新冠疫情再升！患者具有二大特色 低燒多日、快篩陰

寶林茶室案換肝保命女傳死亡？ 疾管署闢謠：回到ICU救治

王義川稱手機訊號分析青鳥風波擴大 疾管署澄清：電子圍籬監控已退場

相關新聞

鎖定金字塔頂端！晴天旅遊正南極團每人429萬元秒殺

晴天旅遊主打高端旅遊市場，過去經營南北極路線17年，在疫情之後率先推出正北極點行程，2025年底將再踏上正南極點，共有1...

鎖定台越旅遊商機 越旅航空8月開航台北至富國島

鎖定台灣赴越南旅遊商機，越籍的越旅航空今天宣布，將在8月開航台北至富國島航線，9月將開航台中至峴港、台中至順化航線

西南風發威！南高屏3縣市大雨特報 注意短延時強降雨

西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，南部地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。大雨：台南市、高雄...

端午後患者增2成 老翁只吃2小顆五穀粽血糖飆180急送醫

端午連假剛過，許多人放縱嗑粽、聚餐，歡樂過後出現「端午節症候群」。台中一名68歲阿公，吃了二小顆五穀粽就血壓飆高到180...

開發計畫多項缺漏 南都蘭段渡假村環評初審未過

台東縣都蘭灣為交通部觀光局的「東部海岸風景特定區觀光整體發展計畫」的主要發展區之一，環境部今天召開「台東縣東河鄉南都蘭段...

新冠流行期！2千家診所7月發免費快篩 醫揭須留意兩件事

衛福部疾管署示警，新冠疫情再度進入流行期，日前與藥師公會全聯會共同合作，免費提供800多萬劑新冠家用快篩，目前已發送的差...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。