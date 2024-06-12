7月起又有免費COVID-19快篩 約2千診所發300萬劑

國內COVID-19疫情再進入流行期，衛福部疾管署將與醫師公會全聯會合作，預計7月起在全台約2000家診所發放300萬劑家用快篩。疾管署指出，總預算金額共新台幣420萬元。

疾管署昨天表示，6月4至10日COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確定病例（併發症）較前一週上升25%，國內進入第6波Omicron變異株流行期，預估8、9月後才有下降趨勢。

衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧今天接受媒體聯訪表示，為保障就醫民眾健康，發揮防疫物資最大效益，辦理「透過醫療院所提供就醫民眾COVID-19家用快篩試劑服務委託採購案」，透過醫療院所設置免費發送點。

曾淑慧說明，採購方案履約項目包含，廠商至少完成300萬劑COVID-19家用快篩試劑分配至醫療院所發送，並督導醫療院所不得販售、僅能無償提供給民眾，配送點至少達約800點。總預算金額為新台幣420萬元，預計最快下週完成決標程序。

曾淑慧說，這批快篩試劑有效期限為今年底或明年1月，供民眾在就醫、接種疫苗等醫療照護時，如有症狀時，能即時分辨是否為COVID-19感染。

中華民國醫師公會全國聯合會理事長周慶明對媒體說明，預計首批最快今年6月底就會開始配送試劑、7月開始發，並預計7月底會再配送1批；目前統計，全台約有2000家診所已登記有意加入。

周慶明指出，最近觀察COVID-19疫情有變嚴重，前段時間患者就醫時多是流鼻水、咳嗽等輕微症狀，最近平均每10個就有7、8個會發燒、全身痠痛，較為嚴重，症狀跟流感會有點像，若有快篩試劑，診所可以協助民眾篩檢，在診斷上較容易，也可供民眾帶回去給家人篩檢。

疾管署日前與藥師公會合作，5月6日起在4500餘家藥局免費提供COVID-19快篩。7月起免費快篩改由2000家診所發放，醫師公會全聯會會務公告指出，由於疾管署針對藥局給予每家1200元費用，為求公正，公會向疾管署爭取快篩試劑發放專案及服務費用，每家醫療院所不低於1300元，核付金額依最終參與專案院所數決定。