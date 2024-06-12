鎖定台越旅遊商機 越旅航空8月開航台北至富國島

鎖定台灣赴越南旅遊商機，越籍的越旅航空今天宣布，將在8月開航台北至富國島航線，9月將開航台中至峴港、台中至順化航線。

鎖定越南旅遊商機，越來越多航空公司加入台灣往返越南航線，越籍的越旅航空今天發布新聞稿表示，8月1日將開航台北-富國島航線，9月預計將開航台中-峴港、台中-順化航線。

越旅航空指出，富國島航線初期以定期包機方式營運，每週飛航3班次，航班時刻午去午回。越旅航空台灣總代理喜滿客旅遊總經理陳錦暢指出，疫情過後台越雙邊交流益加熱絡，帶動機位需求增加，越旅航空開航後，有助紓解機位供不應求的現況。

陳錦暢說，台北-富國島航線開航後，9月還將接續開航台中-峴港、台中-順化航線，峴港航線每週飛航2班，順化航線每週飛航1班，中出航班提供中部地區旅客更便利的飛航服務，除了可直飛越南之外，還可以峴港、順化雙點進出，有利業者及旅客靈活安排行程。

除此之外，陳錦暢說，年底前希望可以順利開航台北-峴港、高雄-富國島、高雄-峴港、台中-富國島等航線，預計在2025年的第1季開航台北-胡志明、台北-河內航線，屆時航網布局更加完善。

越旅航空成立於2020年，是越南最大的旅遊集團越旅控股所創立，是越南第6家航空公司，第3家民營航空公司，目前以胡志明、河內為其主要樞紐，現有國內航線有胡志明往返河內、峴港、富國島、歸仁等航點，以及河內往返峴港航點，國際航線則有曼谷、澳門航點，另外還有日本包機航線；台灣是繼泰國、澳門、日本之後，越旅航空所選擇進軍的國際市場。