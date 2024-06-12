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鎖定金字塔頂端！晴天旅遊正南極團每人429萬元秒殺

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
晴天旅遊2025年底將再踏上正南極點，共有12個名額，每人團費要價429萬元，創下新高。圖／晴天旅遊提供
晴天旅遊2025年底將再踏上正南極點，共有12個名額，每人團費要價429萬元，創下新高。圖／晴天旅遊提供

晴天旅遊主打高端旅遊市場，過去經營南北極路線17年，在疫情之後率先推出正北極點行程，2025年底將再踏上正南極點，共有12個名額，每人要價429萬元，創下新高，目前已全數額滿，預計由南非開普敦起飛，降落在南極冰層上，由南極專家帶領旅客尋找最大型的帝王企鵝。

晴天旅遊表示，即使是從阿根廷烏蘇懷亞出發的南極行程，也特別規劃從赤道到南極的探險之旅，從赤道的加拉巴哥群島，親見達爾文演化論的發源地，接著搭乘頂級德國探險船「漢薩靈感號」拜訪南極四島，由數以萬隻的企鵝、海豹和極地海鳥用不同姿態迎接旅客。

除了史上最貴的正南極點行程，伊朗當地觀光受戰爭影響，不少業者避之唯恐不及，晴天旅遊董事長陳依福先前親自踩線深入伊朗，他表示，雖然伊朗國際局勢緊張，但人民熱情和善，是個有精緻美學、建築工藝、歷史文化的國家，另也透露，波斯民族特別愛美，美容業在伊朗特別發達，包括男性植髮、女性整容都特別興盛。

此外，受惠日幣貶值，日本旅遊迎來大爆發，但對旅遊業來說並非完全利多，晴日旅遊總經理黃清涼表示，近年日本自由行旅客大增，以往一架飛機團體客可達3、4成，現在幾乎不到3成，旅行社也被迫提前開票，能販售的時間大幅縮減。此外，對旅行社來說，日幣匯率是一大危險因子，一旦匯率回歸正常，包括當地飯店、巴士等成本都將大幅提升。

黃清涼認為，無論是自由行還是團客，建議旅客能逐漸往二、三線城市走，現在光是飛往大阪的航班一天就有15至20班，相較之下名古屋一天僅4班，在出入境時間上就差異很大，更不用說觀光景區的人潮。

晴天旅遊董事長陳依福表示，雖然伊朗國際局勢緊張，但人民熱情和善，是個有精緻美學、建築工藝、歷史文化的國家。圖／晴天旅遊提供
晴天旅遊董事長陳依福表示，雖然伊朗國際局勢緊張，但人民熱情和善，是個有精緻美學、建築工藝、歷史文化的國家。圖／晴天旅遊提供

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