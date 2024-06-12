快訊

不掛牌了！科科科技無法在台如期上市 指責統一證券失職失能

中職／王威晨重返人氣王 中華隊vs.明星隊名單公布

官兵沙灘寫「馬防伙房沒肉」！5軍士官侵占64箱罐頭 判決結果出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

端午後患者增2成 老翁只吃2小顆五穀粽血糖飆180急送醫

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
醫師林建良（右）建議，吃粽子時可先吃蔬菜，助消化也降低粽子食用量。圖／台中醫院提供
醫師林建良（右）建議，吃粽子時可先吃蔬菜，助消化也降低粽子食用量。圖／台中醫院提供

端午連假剛過，許多人放縱嗑粽、聚餐，歡樂過後出現「端午節症候群」。台中一名68歲阿公，吃了二小顆五穀粽就血壓飆高到180急送醫；衛福部台中醫院統計，近日門、急診湧入腸胃不適 、上吐下瀉，或是血糖飆高身體不適就醫患者，就醫患者比平日增加約2成。

台中醫院急診室主任徐莉瑋說，每年端午節前後，因為腸胃不適就醫民眾都會明顯增加，今年端午連假前後就醫患者也增加2成，提醒民眾如出現胃痛、上吐下瀉、腸絞痛症狀應立即就醫。

台中醫院新陳代謝科醫師林建良舉例，今年碰到一名罹患糖尿病的68歲阿公，他原本就愛吃零食點心等，血糖控制不穩定，端午節想說吃五穀粽可能比較安全，沒想到才吃兩小顆，隔天飯前血糖就飆到180，嚇得趕快找醫師求助。

林建良說，每到端午節，很多民眾應景吃肉粽，但肉粽本身屬於糯米類，口味重油脂高且難消化；傳統粽子一顆200克熱量約500大卡，若加上干貝、鮑魚等大型粽，熱量甚至可能高達1000卡以上，即使是一般認為比較健康的五穀粽，熱量依舊高，民眾過節吃粽子還是要特別當心。

林建良指出，端午節過後很多人家中可能還有很多粽子，建議吃粽子時應該搭配一些助消化的香蕉、高麗菜等蔬果，且用餐時可以調整順序，先吃蔬菜讓自己有飽足感後再吃粽子，這樣不但助消化也可降低粽子食用量。

林建良表示，粽子是國民美食，隨時都可以吃到，不要因為過端午節就多吃，建議還是淺嚐感受過節氣氛就好。

患者 端午節 粽子

延伸閱讀

台東外役監獄受刑人端午逾假未歸 母尋獲勸說後向警投案

實體+線上消費累計1398億 上海端午連假消費額年增17.3%

放完端午心態崩了！他哀嚎「下半年無連假」 網淡定曝：早就崩潰完了

58歲美魔女胡文英端午節扮「人體肉粽」 全裸穿粽葉裝

相關新聞

鎖定金字塔頂端！晴天旅遊正南極團每人429萬元秒殺

晴天旅遊主打高端旅遊市場，過去經營南北極路線17年，在疫情之後率先推出正北極點行程，2025年底將再踏上正南極點，共有1...

鎖定台越旅遊商機 越旅航空8月開航台北至富國島

鎖定台灣赴越南旅遊商機，越籍的越旅航空今天宣布，將在8月開航台北至富國島航線，9月將開航台中至峴港、台中至順化航線

西南風發威！南高屏3縣市大雨特報 注意短延時強降雨

西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，南部地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。大雨：台南市、高雄...

端午後患者增2成 老翁只吃2小顆五穀粽血糖飆180急送醫

端午連假剛過，許多人放縱嗑粽、聚餐，歡樂過後出現「端午節症候群」。台中一名68歲阿公，吃了二小顆五穀粽就血壓飆高到180...

開發計畫多項缺漏 南都蘭段渡假村環評初審未過

台東縣都蘭灣為交通部觀光局的「東部海岸風景特定區觀光整體發展計畫」的主要發展區之一，環境部今天召開「台東縣東河鄉南都蘭段...

新冠流行期！2千家診所7月發免費快篩 醫揭須留意兩件事

衛福部疾管署示警，新冠疫情再度進入流行期，日前與藥師公會全聯會共同合作，免費提供800多萬劑新冠家用快篩，目前已發送的差...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。