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開發計畫多項缺漏 南都蘭段渡假村環評初審未過

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導

台東縣都蘭灣為交通部觀光局的「東部海岸風景特定區觀光整體發展計畫」的主要發展區之一，環境部今天召開「台東縣東河鄉南都蘭段休閒渡假村開發計畫環境影響說明書」專案小組初審會議，由於環評委員提出多達12項缺漏，本案經決議補正再審。

開發單位指出，本案配合「東部海岸風景特定區觀光整體發展計畫」帶動全線海岸地區的觀光遊憩事業發展，加上近年國人的旅遊型態朝向在地人文生態面向發展，以及支持在地文化及生態資源的延續及推展等，開發基地位於台東縣東河鄉南都蘭段，基地面積為6.8公頃，總房間數252間，服務旅客數最多756人，服務員工數126人。

工程部分，開發單位指出，回收水在汙水處理後將使用於綠地澆灌和道路清洗；全區整地規畫為區內挖填平衡，推估不會產生廢土；本案開發行為屬一般旅館開發行為，且朝生態休閒旅館規畫及設計，並未有過多人工設施，亦未涉及使用海灣、河口、潮間帶及海域等區位。

有環評委員表示，該區的海域水質佳，但缺乏海域生態資料的評估，鄰近海域有海洋保護區，沒有海域生態資料是監測上很大的盲點，且溪流水域也不是監測點位沒有保育類動物就沒事，假如生態廊道被阻斷了該怎麼回游?這次陸域、溪流水域和海域的生態監測都相當不足。

另有環委指出，開發單位對自來水的用量嚴重低估，自來水公司雖然有條件同意供水，但除非有自來水公司的同意供水函，否則無法保證承諾的用水量，若採用自來水延管擴建，延管工程會推遲5到10年甚至更久的開發時程。

都蘭部落族人Diway林一凡為本次審查的登記發言民眾，他說，開發基地下方每逢颱風豪雨就會發生土石崩落，導致台11線加母子灣路段交通中斷，財團想在如此高風險的環境引入將近1000人遊客，令人匪夷所思；而開發單位ATT吸引力集團從來沒有跟都蘭部落溝通，兩次的說明會都辦在距離都蘭部落20公里以外的東河鄉公所，環評報告與意見回覆否定都蘭部落的主體性，部落不需要這種不尊重族人的財團來「協助」發展觀光。

東河鄉當地居民不辭辛勞來到環評現場發言，指出基地附近下小雨就是小泥流，大雨就是泥石流，業者收購的7公頃就是農牧用地，買地搶地後再透過變更土地使用類別就能取得大規模的開發，如果至今還沒有落實整體經濟和原住民族傳統領域的整體評估，本案就不該進入個案環評，更不應該通過。

經過2個多小時的審查，環評委員對此案件提出多達12項缺漏，包括用水量被嚴重低估、自來水延管工程嚴重推遲開發時程、忽略考古遺址的重要性評估、聯外交通欠缺妥善規畫等，經決議補正再審。

環境部今天召開「台東縣東河鄉南都蘭段休閒渡假村開發計畫環境影響說明書」專案小組初審會議，由於環評委員提出多達12項缺漏，經決議補正再審。截取自環評書件系統
環境部今天召開「台東縣東河鄉南都蘭段休閒渡假村開發計畫環境影響說明書」專案小組初審會議，由於環評委員提出多達12項缺漏，經決議補正再審。截取自環評書件系統

台東 水公司 環評

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