新冠流行期！2千家診所7月發免費快篩 醫揭須留意兩件事

衛福部疾管署示警，新冠疫情再度進入流行期，日前與藥師公會全聯會共同合作，免費提供800多萬劑新冠家用快篩，目前已發送的差不多了。疾管署副署長曾淑慧表示，考量民眾到診所就醫，或有症狀的病人也有快篩需求，因此啟動新專案，以診所為主，預計提供約300萬劑快篩，快篩有效期限於今年底至明年一月，目前規劃時程是診所於7月起協助發放給有需要的民眾。

疾管署統計，上周新冠本土個案新增328例，較前一周263例增加，其中65歲以上長者占79%，研判疫情上升且進入流行期。

曾淑慧說，為有效運用COVID-19家用快篩試劑，保障就醫民眾健康，發揮防疫物資最大效益，「透過醫療院所提供就醫民眾COVID-19家用快篩試劑服務」專案已進行公開招標，預算金額為420萬元整。並已於6月6日截止投標，目前正在進行審標等相關流程，預計下周行政程序完成後，將會正式對外公告決標結果。

醫師公會全聯會理事長周慶明表示，目前已向疾管署爭取專案計畫，並超過2000家診所願意投入，預計300萬劑快篩將於6月底、7月底分2批到貨，首批將於7月起陸續發放。

周慶明說，近期新冠疫情已開始變化，患者症狀變得比較嚴重，由於他是耳鼻喉科醫師，前一段時間，他在臨床上碰到的病人，多是自行快篩出現「兩條線」求診，症狀為咳嗽、流鼻水等，症狀相對輕微，其中僅一成有發燒症狀，但最近每10名新冠患者中，高達7至8人症狀都為發高燒、全身痠痛等，病毒似乎變得比較兇。

周慶明表示，診所協助免費發放快篩，對象會更精準，像是耳鼻喉科、小兒科醫師會主要提供給有呼吸道感染症狀的病人，並考量家戶感染風險，也讓患者帶回家，當家人出現症狀就可及時篩檢，在這個疫情上升的時間點，對防疫更有幫助。

周慶明指出，新冠疫情已不會消失，近來並有上升趨勢，目前須持續關注，特別是重症患者是否有增加，以及疫情有無持續擴散，而就其開業診所來說，現在仍維持戴面罩、口罩及穿隔離衣的方式看診，以保護自己避免感染病毒。