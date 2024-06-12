綠色通膨蠢蠢欲動 彭啟明:藉此漲房價並不道德

2025年起國內將針對年碳排放2.5萬噸約500家企業收取碳費，然而轉型過程因為連動產品成本，過程將導致綠色通膨的出現，其中水泥業為首波徵收對象，房價也蠢蠢欲動。環境部長彭啟明表示，有些房價因為預期心理偷偷上漲5-10%，此舉並不道德。

彭啟明今天於Yahoo TV《齊有此理》節目接受專訪，他說，2050淨零碳排是全球目標，現階段全球都在拚能源和生活轉型，畢竟愈早轉型未來的商機也會愈多，雖然各國都知道這是很難達到的目標，但仍抱有理想。

彭啟明說，明年將開始收取碳費，目前首先被徵收的504家排碳大戶企業就占了台灣一半的碳排，下半年碳費費率就會出來，目標今年台灣就要進入碳定價的時代，這個制度一定要盡快上路，收多收少可以再討論。

彭啟明也指出，綠色通膨在台灣社會確實蠢蠢欲動，房價因為電力業和水泥業將被徵收碳費而有偷偷上漲5-10%的現象，這些是相當不道德的，承諾任內一定會盡量避免綠色通膨，碳費是要幫大家減碳的棍子，轉型的誘因和帶來的潛在商機則是蘿蔔，碳費是第一步，之後就會走向碳交易。

至於碳排總量管制部分，彭啟明表示，政府會和企業共同商討企業的排碳上限，多數國家是碳費和總量管制雙軌併行，台灣目前是碳費先行，之後目標也會走向雙軌並行，然而2050年的目標大概是7成綠電，未來能源結構將面臨大調整，各界都需要適應。