「蒸機女王」CT273回歸！仲夏寶島號今開賣 售價1388元

夏日盛典「仲夏寶島號」由有「蒸機女王」之稱的CT273蒸汽火車，車頭牽引莒光號車廂行駛玉里至台東，每年都吸引許多鐵道迷搶搭。今年將於7月12日、7月26日、8月9日（均為星期六）出發3梯次，每張票售價1388元，即日起開始販售，搭乘日當天還可獲特製紀念品。

「CT273」是由日本川崎車輛公司於1943年製造，馳騁於西部幹線，自鐵路電氣化後，1984年2月除籍，成為台鐵最後退休的蒸汽機車。2014年8月開始肩負花東線行駛任務，每年6至8月、連3個周末假日，固定行駛於玉里至台東間。

享有「貴婦人」、「蒸汽機車女王」等美譽、車齡已達81年的CT273蒸汽火車頭附掛6節莒光號車廂，穿梭花東鐵道間，今年分別於7月12日、7月26日、8月9日開行，沿途停靠玉里、富里、池上、山里及台東等站，3趟次各附掛6節莒光號車廂，共810個座位。

仲夏寶島號蒸汽火車遨遊花東縱谷，途中除可抵達有稻米之鄉美稱的富里站外，還會停靠作家劉克襄形容為「傳說中到不了的車站」的山里站，並可前往與車站一樣隱身在山谷裡的白色小教堂，不僅能欣賞花東田野山嵐，又可享受各站特色小農市集及參訪古典建築之美。

台鐵公司表示，每張票售價1388元，憑車票於搭乘日當天，更可獲得精美特製紀念品；為使旅客能順利參與活動，7月13日、7月27日、8月10日，加開新自強號5262次（台北站上午6時55分開、10時到達玉里站） ，除郵輪網頁加購、也可於活動日前30天至開行前5天，憑仲夏寶島號4666次車票至各站售票窗口購買。