台越旅遊超越疫前 越旅航空8月1開航台北-富國島航線

去年訪越南的台灣旅客人數超過85萬人次，不僅超越2019年疫情前的水平，同時位居東南亞排名第一的旅遊目的地。隨著暑假旺季到來，台越旅遊市場持續熱絡，越籍的越旅航空8月1日開航「台北－富國島」航線，之後將接續開航「台中－峴港」、「台中－順化」航線，增加台越間路網。

越南地形狹長，北、中、南區各具旅遊特色，近年來最熱門為富國島，繼國籍的星宇航空將於7月開航「台北－富國島」航線，越籍的越旅航空也將在8月1日開航「台北－富國島」航線，初期以定期包機方式營運，每周飛航3班次，航班時刻午去午回。

越旅航空表示，台越雙邊旅遊交流熱絡，帶動航班需求持續攀升。目前台越航線有多家航空業者營運，航點涵蓋胡志明市、河內、峴港、富國島等地，各航點平均載客率約達8成，其中熱門航點如富國島更達8至9成，顯示市場需求強勁。

越旅航空台灣總代理喜滿客旅遊總經理陳錦暢指出，疫情過後台越雙邊交流益加熱絡，帶動機位需求增加，越旅航空開航後，有助紓緩機位供不應求的現況。「台北－富國島」航線開航後，8月還將接續開航「台中－峴港」、「台中－順化」航線，峴港航線每周飛航2班，順化航線每周1班，提供中部地區旅客更便利的飛航服務。

陳錦暢表示，為了更完整布局台灣市場，繼「台北－富國島」、「台中－峴港/順化」航線開航後，越旅航空將繼續開航「台北－峴港」、「高雄－富國島」、「高雄－峴港」、「台中－富國島」等航線，可望在今年底前開航。另外，預計在2025年第一季開航「台北－胡志明」、「台北－河內」航線。

陳錦暢指出，越旅航空進軍台灣市場，一大原由在於看好台越之間交流暢旺，市場發展前景具潛力。根據交通部觀光署的數據資料顯示，2023年訪越台灣旅客人數超過85萬人次，不僅超越2019年疫情前的水平，同時位居東南亞排名第一的旅遊目的地，說越南是東南亞地區近年來最夯的旅遊點。

陳錦暢指出，越南近些年來在各方面的建設持續改善強化，如交通建設，鐵公路建設不斷進步改善，全國各地機場也持續興建，政府當局還訂定目標，期望在2030年全國機場數量可逾30座。隨各項建設持續提升，對觀光發展裨助動力，並提供旅客更舒適完善的旅遊環境，對業者而言，推廣越南旅遊及銷售旅遊行程更具競爭力。