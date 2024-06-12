再談核電 彭啟明:不排斥新核能技術

Yahoo TV《齊有此理》今天專訪環境部長彭啟明，針對固體再生燃料（SRF）、碳費、四接、碳交易管制與碳費雙軌並行、核能新技術列入能源選項等進行訪問。彭啟明表示，身為環境部長必須遵守「環境基本法」的非核家園，但若未來有了核能新技術，自己並不排斥。

針對逐年增加的用電量，以及AI產業預期帶來的電力需求，彭啟明上周於立法院受訪時便指出，國際上仍以綠能成長3倍為目標，未來的核能新技術不排除是淨零目標的選項之一，目前國際上小型模組化核反應爐（SMR）最快2029年商轉，短期內仍無法解決台灣的問題。

彭啟明今天在節目受訪指出，核能雖然是淨零的期中選項，但身為環境部長也要遵守「環境基本法」的非核家園目標，全世界並沒有把核能當作唯一的淨零解方，台灣的核一、核二、核三因為服役時間已久，防震係數等都須再好好評估，也強調自己要求能源議題需要透明公開，例如每年用電成長、AI產業會增加多少用電等，而非缺不缺電只是雙方說了算。

彭啟明指出，2030年以前新的能源技術恐怕沒辦法到來，這段期間例如節能、水力發電等都要加強發展，如果到時候新核能技術問世，個人並不會去排斥。