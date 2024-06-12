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減肥爆紅瘦瘦針供貨持續不穩定 醫曝必須優先做這件事

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
糖尿病學會理事長黃建寧表示，瘦瘦針供不應求，全球都在搶貨，就醫院來說，目前持續保留藥品優先提供給糖尿病患者使用，避免糖友斷藥。本報資料照片
糖尿病學會理事長黃建寧表示，瘦瘦針供不應求，全球都在搶貨，就醫院來說，目前持續保留藥品優先提供給糖尿病患者使用，避免糖友斷藥。本報資料照片

全球糖尿病患、肥胖人口增加，用於控制血糖、減重的「瘦瘦針」正夯，藥廠供不應求。糖尿病學會理事長黃建寧說，瘦瘦針供不應求，全球都在搶貨，目前供貨仍不穩定，依其服務的中山醫學大學附設醫院來說，即便僅提供給糖尿病患者治療使用，還是曾發生斷藥情形，目前持續採取保留藥品措施，優先提供給患者使用，避免糖友斷藥。

台北市立聯合醫院中興院區整合醫學照護科主治醫師姜冠宇日前收治一名糖尿病患者，為控制血糖打瘦瘦針，卻出現嚴重噁心、嘔吐症狀，吐到「胃疝脫」甚至食道出血，無法進食。

黃建寧說，瘦瘦針含有腸泌素成分，依醫學文獻指出，約10至20%的瘦瘦針使用者，開始使用後，容易出現噁心、嘔吐等腸胃副作用症狀，但使用療程是先施打低劑量，一個月後，每個月漸進式提高劑量，如此治療後，患者約使用2至3個月後，都可以慢慢接受腸胃不適副作用。

黃建寧指出，當噁心、嘔吐等不適症狀，如果已影響工作、睡眠、情緒等日常生活，建議應與醫師諮詢後，可以選擇合適的藥物，如胰島素、口服藥等繼續治療，其臨床也曾收治患者，使用一、二周後出現無法忍受的嚴重不適，而對部分的人說，也確實可能出現嘔吐到食道出血等厲害、極端的副作用，這不是很常見，但偶爾都會遇到。

黃建寧提醒，使用瘦瘦筆減重的劑量，比治療糖尿病還要高，使用者必須特別注意，一旦有不適症狀，應立即回診諮詢醫師。

中山醫學大學 患者 糖尿病

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