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沖馬桶要蓋馬桶蓋嗎？他勸家人反被嫌 網曝一地點「看到蓋的會怕」

聯合新聞網／ 綜合報導
近日一名網友發文，說自己不管大小號必定蓋上馬桶蓋再沖，但勸家人也這樣做時，他們卻反過來嫌原PO想太多，讓他覺得很煩惱。圖／ingimage
近日一名網友發文，說自己不管大小號必定蓋上馬桶蓋再沖，但勸家人也這樣做時，他們卻反過來嫌原PO想太多，讓他覺得很煩惱。圖／ingimage

馬桶時你會蓋馬桶蓋嗎？近日一名網友發文，說自己不管大小號必定蓋上馬桶蓋再沖，但勸家人也這樣做時，他們卻反過來嫌原PO想太多，讓他覺得很煩惱。

原PO在PTT上以「會蓋馬桶蓋嗎？」為題發文，稱雖然自己小時候沒有蓋馬桶蓋的習慣，但長大看到文章說不蓋就沖會噴細菌，便養成了不管大小號必定蓋馬桶蓋再沖的習慣。但他的家人沒有這樣習慣，也不理會原PO的勸說，讓現在和家人住在一起的原PO「想到家人大便都不蓋就很煩」，原PO也好奇是否大家都會蓋馬桶蓋。

對此，大部分網友表示自己會蓋馬桶蓋，「會呀，不蓋東西容易掉進去」、「會，不蓋沖水味道很重」、「會啊，真的不要以為不蓋沒事，還有衛生紙一定也沖馬桶」、「會，小強也比較不會從裡面爬出來」、「有看過人家做實驗的影片，其實噴細菌是還好，避免臭味溢出倒是比較有感」。

也有人表示是原PO想太多，「妖言惑眾，蓋馬桶反而發霉細菌更多」、「以前資訊沒這麼發達的時候，不知道要蓋馬桶蓋也沒有怎麼樣」、「不會，這樣過了40年也沒怎樣。臭味的話，是吃壞肚子消化不良時才會，正常排便不太臭的。」

還有人表示，只有在家裡才會蓋馬桶蓋，「不會蓋，公廁翻蓋很麻煩」、「外面不會，想到要用手掀起來就覺得噁」、「公共廁所看到蓋的會怕，以前有很深的陰影…」、「公共廁所看到蓋的真的很可怕」。

生活習慣 馬桶

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