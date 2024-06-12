洗衣機躲龜殼花婦人遭咬傷 家屬機警拍照救回一命

天氣炎熱，南投縣名間鄉60歲黃姓女子，昨晚在自家洗衣服，被躲在洗衣機底下的蛇類咬傷腳踝，由救護車送到南投醫院急救，還好家人拍下傷人的蛇類照片，醫師確認為出血性毒的龜殼花咬傷，立刻注射抗蛇毒血清，挽回一命。

南投醫院表示，昨天晚間黃女準備洗衣服時，發現洗衣機底下有不明動靜，家人使用棍棒往洗衣機底部撈，沒想到撈出一條細長毒蛇，並往黃女右腳踝咬了一口，送醫時，右腳踝已出現紫色瘀痕並且腫脹疼痛難耐。還好家屬機警，連忙以手機拍下毒蛇照片，提供醫師參考。

據疾管署資料指出，臺灣每年約有近千名人遭毒蛇咬傷，國內較常見的毒蛇分別為出血性毒的龜殼花、赤尾青竹絲與百步蛇；神經性毒的飯匙倩（俗稱眼鏡蛇）與雨傘節，以及兼具出血和神經毒的鎖鏈蛇。

黃女抵達南投醫院後，醫師根據毒蛇照片，確認是龜殼花，立刻注射相應的抗蛇毒血清，黃女傷口明顯消腫，也減緩疼痛。

南投醫院副院長洪世昌說，台灣夏季氣候溫暖潮濕，是蛇類活動頻繁的季節，民眾如果不慎被蛇咬傷時，可持手機拍照或攝影紀錄蛇的外觀特徵，供醫護人員辨識，不同毒蛇種類需要不同的抗蛇毒血清來注射治療，即時注射合適的血清會大幅提升治癒率。