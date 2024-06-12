氣象署苗栗後龍站啟用 全國25處有人氣象站

考量區域性劇烈天氣日益顯著，民眾對地區性氣象防災需求也增加，中央氣象署為建立更完整氣象監測服務網，規畫逐步完成1縣市1氣象站拼圖；氣象署今舉行苗栗後龍氣象站啟用典禮，結合交通相關研究，盼能提升在地天氣預報及強化災害預警效能。

苗栗桐花季、螢火蟲季遠近馳名，除展現當地豐富多樣生態環境，交通安全對南來北往遊客也至關重要。氣象署考量當地區域天氣變化或起霧等狀況，對於行車安全影響甚鉅，因此將後龍氣象站設置在國道高速公路旁。

氣象署長程家平表示，為建立更完整氣象監測服務網，完成1縣市1氣象站拼圖，過去幾年積極在苗栗地區尋找合適的地點，規畫設立有專業氣象人員駐守的氣象站。

程家平指出，設置在國道旁的後龍氣象站，運用及結合國道沿線各種先進氣象儀器所搜集的資料、現地觀測人員實務經驗的累積、科學理論的分析及道路微氣象相關研究，增進對於國道氣象特性的了解與掌握，進而提升在地天氣預報技術及強化災害天氣預警效能。