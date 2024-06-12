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77％國人不知已患高血脂 10年內罹病風險平台一查就知

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導

衛福部111年國人十大死因統計顯示，三高慢性病共奪走6萬9400位國人性命，但國健署調查發現，20歲以上國人對自己三高自知率僅4成至7成，尤其高血脂自知率僅23%。國健署署長吳昭軍提醒，民眾可利用政府免費成人健檢且登錄到「慢性疾病風險評估平台」還可推估自己未來10年內的罹病風險。

根據健保署111年醫療費用支出統計，花費最高的前10大疾病，第一名為腎臟疾病、第三、四、六、七名分別為糖尿病、高血壓性疾病、缺血性心臟病及腦血管疾病，這些疾病都與高血糖、高血壓及高血脂的三高有關。因此「三高」所造成的疾病，足以危害國人生命健康危害及健保支出的負擔。

國健署慢性疾病防治組長吳建遠表示，醫事人員替民眾抽血檢驗前，都會先問「有沒有三高？」許多民眾都認為自己是健康寶寶，但檢驗結果卻結果，通常都呈現「數據異常」，時常早已罹病卻不自知。而三高初期通常沒有明顯症狀，民眾不易察覺自身已深陷三高的危害。

吳建遠指出，據2017至2020年國民營養健康變遷調查資料顯示，20歲以上國人三高自知率分別為，高血壓68%、高血糖66%、高血脂23%，代表約有4至7成民眾不知道自己的三高數值已有異常。

吳昭軍表示，目前僅有約6成國人定期參加國健署的免費健康檢查，他鼓勵民眾應多加利用，凡年滿40至64歲民眾為每3年1次；65歲以上民眾每年1次（原住民提前至55歲及小兒麻痺患者提前至35歲）；服務內容包括健康行為調查、身體檢查、抽血檢查、驗尿、健康諮詢等，可有效針對國人常見六項問題，如血壓、血糖、血脂、腎功能、肝功能及身體質量指數進行檢測。

「民眾還可以自行查詢未來10年罹病風險。」吳昭軍說，民眾將健康檢查結果輸入「慢性疾病風險評估平台」，即可推估未來10年罹患冠心病、高血壓、腦中風、糖尿病、心血管不良事件的高、中、低風險，給予後續追蹤建議；中、高風險者並應及早尋求專業醫事人員協助，透過改善不良健康習慣來預防慢性病。

吳建遠提醒，避免「三高」危害，應從源頭做起，養成健康生活習慣，包含戒菸、節酒、健康飲食及規律運動，定期健康檢查及異常追蹤，才能預防三高及控制慢性疾病的發生，並遵守以下3點：

1.722量血壓：建議民眾可居家自我血壓量測，以「722」原則：「7」連續七天量測、「2」早上起床後、晚上睡覺前各量一次、「2」每次量兩遍，以掌握自己的健康狀況。

2.定期健康檢查:民眾可善用各場域之健康檢查，如成人預防保健服務、職場勞工健檢、公務人員健檢或自費健檢等，關心自己的血壓、血脂及血糖等數據變化。

3.健檢紅字，定期追蹤:健康檢查有紅字，要加以重視，應儘速至醫療院所進行追蹤。

國健署長吳昭軍說，民眾將健康檢查結果輸入「慢性疾病風險評估平台」，即可推估未來10年罹患冠心病、高血壓、腦中風、糖尿病、心血管不良事件的高、中、低風險，給予後續追蹤建議。示意圖。圖／123RF
國健署長吳昭軍說，民眾將健康檢查結果輸入「慢性疾病風險評估平台」，即可推估未來10年罹患冠心病、高血壓、腦中風、糖尿病、心血管不良事件的高、中、低風險，給予後續追蹤建議。示意圖。圖／123RF

健康檢查 健檢 風險

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