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私下買「腸泌素」想減重？ 藥師曝恐怖後果

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
藥師指出，有民眾透過私下管道取得腸泌素，吃1顆後竟整周吃不下東西，甚至需到急診就醫。示意圖非新聞當事人，本報資料照片
藥師指出，有民眾透過私下管道取得腸泌素，吃1顆後竟整周吃不下東西，甚至需到急診就醫。示意圖非新聞當事人，本報資料照片

誤食偽藥不只達不到療效，且後若發生嚴重不良反應，還無法申請藥害救濟！不少有減重需求者，會使用治療糖尿病的藥品，以及俗稱「瘦瘦筆」的腸泌素注射液，藥師指出，有民眾透過私下管道取得腸泌素，吃1顆後竟整周吃不下東西，甚至需到急診就醫。

網路賣場、通路等，是現代人常見的購物管道，食藥署副署長王德原提醒，藥品並非一般商品，目前僅核准乙類成藥於網路販售，且外包裝都必須有明顯的「乙類成藥」字樣，如綠油精、薄荷棒、「小護士」曼秀雷敦軟膏等，至於壯陽藥、減肥藥、國外藥品等，則都屬於違法品項。

食藥署藥品組科長鍾綺提到，這些非法網站常假借合法藥商或藥局、假借名人推薦、假借合法藥品，實際卻屬境外非法網站，所販售產品未經確認品質、安全及療效，民眾不僅可能買到假藥，服用後若發生嚴重不良反應，還無法申請藥害救濟，不僅花錢又傷身；如違規藥品以買家名義輸入，消費者還可能不小心違反藥事法輸入禁藥相關規定。

食藥署已與海關合作，加強抽查進口快遞郵包，並主動監控網路非法賣藥行為，王德原說，去年查獲網路違法販售藥品共計1478件，發布62件違規境外網站，以「非法藥商」為多，有些是民眾在國外購買帶回自用，卻將多買的藥品放到網路販售，可依藥事法處新台幣3萬元以上200萬元以下罰鍰。

台灣年輕藥師協會理事張恩豪指出，「處方藥」需要醫師處方，可在醫療院所、藥局，藥師依處方調劑取得；「指示藥」需要透過醫師或是藥師指示取得，可至醫療院所、藥局、藥商自費購買；「成藥」可自行購買，乙類成藥可至藥局、藥商，特定零售業及其網路通路購買，而網路通路需注意是否有附上證明藥師相關證明。

張恩豪提醒，民眾應詳讀外盒或藥品仿單標示，檢視有無防偽標籤、字體是否清晰、仿單內容是否清楚等，如果遇到字體模糊、顏色奇怪、仿單有簡體字等，就可能是仿藥，常見網路販售藥品型態中，就包含壯陽藥與減肥藥等，曾有民眾透過私下管道取得腸泌素，想藉此作為減肥藥，結果吃一顆整周吃不下東西，甚至送到急診就醫。

網路 藥局 食藥署

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