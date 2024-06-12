新冠疫情再升！患者具有二大特色 低燒多日、快篩陰

新冠肺炎主流株近期正悄悄出現變化，疾管署監測目前JN.1占比雖為最大宗，但新變異株KP.2、KP.3正快速攀升，同時也宣布，國內新冠疫情將進入第六波流行期，預計八月才會降溫。台安醫院小兒科主治醫師詹前俊說，近期新冠患者具有一大特色，初期皆會有「低燒多日」的症狀，且低燒時快篩皆呈現陰性，導致民眾誤判錯失就醫時機。

5月19日起，國內口罩令全面解除，國內疫情攀升，詹前俊說，從5月底迄今，診所忙到連午休都沒辦法休息，患者一波波湧進，多數都還是因為新冠、流感而就醫，光是一個早上就有3到4位患者，被確診為新冠肺炎。

詹前俊表示，近期的新冠患者，主要的表現症狀為「低燒多日」，有些患者會伴隨輕微流鼻涕等，但低燒期自行快篩都呈現「陰性」，又或是由醫師快篩診斷也驗不到病毒，通常會等到低燒期過後數日，快篩才會呈現陽性。

詹前俊表示，隨著病毒不斷變異，患者不一定會出現發燒症狀，曾有患者只覺得身體不適、喉嚨怪怪的，經轉診到台安醫院，當下由他協助快篩，馬上就出現「兩條線」的結果。

他也提到，近期發現有不少民眾已經不太會使用快篩，有幾位患者主訴到診間就醫前，已在家快篩，只是結果都呈現陰性，但到診間快篩卻呈現陽性，一問之下才發現是不敢「下重手」戳鼻子，使快篩未能發揮效力。

詹前俊強調，新冠肺炎的死亡率為1%，65歲以上老人是高危險群，如果有呼吸道感染症狀，建議連續做3天快篩。如果染疫，可經醫師評估使用口服抗病毒藥物；如果是流感也別輕忽，服用流感特效藥緩解不適症狀。

國內上周新增328例新冠肺炎確定病例，疾管署研判疫情上升，詹前俊提醒，接種XBB疫苗能減少感染後重症或死亡風險。暑假來臨，增加許多接觸機會，民眾日常應做好勤洗手、戴口罩，有症狀要警覺性自行快篩，避免病毒傳染給家人。