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影／路權團體盼與交通部長對話 改善用路環境

攝影中心／ 記者陳正興／台北市採訪即時報導

關心交通問題的路權團體上午前往交通部，希望新任交通部長李孟諺能夠帶來嶄新的視野與政策，傾聽民間團體的聲音，在政策擬定時就納入民間團體的聲音，讓交通民團與交通部一同改善台灣積弊已久、危險的交通環境。

交通部今年上旬提出道路交通管理處當條例的修法、限縮可檢舉違規項目，另外還取消逕行舉發之違規記點，這樣立場不一的政策鐘擺，到頭來不僅會使用路人質疑交通法規的穩定性，且交通部也從未積極宣導當前的最新法令，最後遭受損失的永遠是弱勢的用路人。

而機車在台灣的歧視性法規下，騎乘機車的國民也是長期遭受生命危脅且備受打壓的弱勢用路人，道路交通安全規則第99條的強制兩段式左轉及內側車道禁行機車，即便機車可正常跟上車流，卻被迫使用車流交織且危險的兩段式左轉，並被排擠到充滿違停的外側車道。而在長距離的通行上，蘇花改及南迴改明明是省道位階，但交通部卻執意將騎乘機車的國民限制在落石經常崩塌的舊省道上，仍不願開放更安全的道路供騎乘白牌機車的國民通行。政府一方面說機車是危險的交通工具，卻又把騎乘機車的國民置於危險的境地之中，我們對此長期抗爭，卻遲遲不見政府有從根本上解決。

路權團體表示，縱使對交通部仍有許多不滿意的地方，但我們仍希望新任的李孟諺部長可以與我們重新進行對話。若能與公部門有效的溝通，相信許多議題都能有更快速且完善的方式來進行處理。

關心交通問題的路權團體上午前往交通部，希望新任交通部長李孟諺能夠帶來嶄新的視野與政策，傾聽民間團體的聲音，在政策擬定時就納入民間團體的聲音，讓交通民團與交通部一同改善台灣積弊已久、危險的交通環境。 記者陳正興／攝影
關心交通問題的路權團體上午前往交通部，希望新任交通部長李孟諺能夠帶來嶄新的視野與政策，傾聽民間團體的聲音，在政策擬定時就納入民間團體的聲音，讓交通民團與交通部一同改善台灣積弊已久、危險的交通環境。 記者陳正興／攝影
關心交通問題的路權團體上午前往交通部，希望新任交通部長李孟諺能夠帶來嶄新的視野與政策，傾聽民間團體的聲音，在政策擬定時就納入民間團體的聲音，讓交通民團與交通部一同改善台灣積弊已久、危險的交通環境。 記者陳正興／攝影
關心交通問題的路權團體上午前往交通部，希望新任交通部長李孟諺能夠帶來嶄新的視野與政策，傾聽民間團體的聲音，在政策擬定時就納入民間團體的聲音，讓交通民團與交通部一同改善台灣積弊已久、危險的交通環境。 記者陳正興／攝影

交通部長 路權

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