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舉槍槓酸民挨轟…台鐵潮州副站長遭起底「年薪110萬」 本人16字回應了

聯合新聞網／ 綜合報導
台鐵屏東潮州站副站長邱旻杰PO出手持BB槍自拍照。圖／翻攝自Youtube「Dukoff血汗臺鐵」
台鐵屏東潮州站副站長邱旻杰PO出手持BB槍自拍照。圖／翻攝自Youtube「Dukoff血汗臺鐵」

台鐵潮州站副站長邱旻杰經常會拍下旅客違規行為，並將畫面分享到YouTube頻道，有人力挺是最佳教材，有人認為這麼做如同「公審」。隨後有網友翻出他過往槓上酸民的發文，附圖是亮出自己的BB槍，種種作為引發網友熱議。有網友在PTT指出該名副站長年薪高達110萬，「在屏東可以當皇帝了」。

邱旻杰經常在YouTube頻道「Dukoff血汗臺鐵」上傳旅客違規影片，日前跟酸民槓上後，還貼出手持BB槍指著大家的照片，開嗆說「這些小嘍囉，以為寫些字就可以傷到我，真的太小看我堅強的心智了」、「宵小那招沒用啦，我內心若不強韌，怎敢小蝦米鬥大鯨魚？怎敢直接上有民進黨發言人在場的公視節目？」。由於此舉已涉及恐嚇及公然侮辱，台鐵公司表示，後續政風會介入調查。

事件曝光後，有網友發文爆料「副站長年薪110多萬欸」，分析這樣的薪資「在屏東可以當皇帝了」，指出該名副站長「上班爽爽罵客人，還能領百萬年薪，太爽了吧」，讓不少鄉民議論紛紛。

有網友羨慕表示「南部年薪110萬等於台北新竹250萬了」、「屏東領110萬，等於住台北體感薪水200萬」、「屏東110萬，等於台北3-400萬」、「屏東年薪破百真的是吃香喝辣了」、「很高呀，台灣中位數多少查一下」、「屏東年薪110萬，PR95了吧」、「在潮州100萬頂天了吧」。

不過也有網友認為「他常日班，薪水沒那麼高」、「靠年資加薪堆起來的，薪水其實不算高」、「110萬新竹隨便抓個路人都超過」、「蛤？貼出來看看，不要嘴炮耶」、「銀行的櫃台辦事員也年薪100萬啊」、「你快去考，台鐵福利讚讚讚喔」。

針對PTT上的爆料，有網友在邱旻杰最新發布的影片下方留言「副站長是責任制，工作盡心盡力，同事競爭最可怕。副站長薪水不是被網友起底的，是競爭的同事餵資料給媒體報導爆料」。對此，邱旻杰也以簡短16字親自回應：「哈，真的那樣高薪？請那網友幫我補齊吧！」

YouTube 台鐵

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