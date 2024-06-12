爭取行人、機車及重機路權 民團交部前喊話與部長對談

交通部長李孟諺上任將近1個月，先前曾表示將與各民間團體會面，但至今尚未有座談消息。台灣機車路權促進會、行人零死亡推動聯盟等4個民團今前往交通部喊話，針對行人路權、機車路權及重機路權等議題，希望李孟諺傾聽民間團體的聲音，與民團見面交流，也盼帶來新的視野與政策。

交通從業廠商機車路權團體、交通安全團體行人路權團體今共同前往交通部前喊話，並遞交陳情書，針對「道路平權解除車種戒嚴」、「行人死亡人數上升」等議題，期許李孟諺能與民間團體坐下來對談，相信只要交通部願意與民團對話，相關議題就能夠共商出妥善的解決之道。

行人零死亡推動聯盟理事長陳愷寧表示，今年第一季的行人死亡人數為19人，較去年同期上升16人，行人死亡不降反升，這讓大家很難以接受。此外，針對今年首季行人事故分析，其中6成9為遭汽車碰撞，肇因部分主要是車輛不停讓行人。

陳愷寧指出，此次共提出5點訴求，包括行政院「行人交通安全行動綱領」成果應定期公布、應全面提高人行設施的「普及率」與「適應性」、駕駛及駕照回訓制度應規劃實施、記點不能取消，違規恢復舉發、召開交通安全國是會議，永續提升人行安全計畫應讓公民參與。

台灣機車路權促進會理事羅宜表示，機車在台灣的歧視性法規下，是長期遭受生命危脅且備受打壓的弱勢用路人，道路交通安全規則第99條的強制兩段式左轉及內側車道禁行機車，即便機車可正常跟上車流，卻被迫使用車流交織且危險的兩段式左轉，並被排擠到充滿違停的外側車道。

羅宜也說，在長距離的通行上，蘇花改及南迴改明明是省道位階，但交通部卻將騎乘機車的國民限制在落石經常崩塌的舊省道上，不願開放更安全的道路供騎乘白牌機車的國民通行。政府一方面說機車是危險的交通工具，卻又把騎乘機的國民置於危險的境地之中，相關團體長期抗爭，卻遲遲不見政府有從根本上解決意圖。

中華民國大型重型機車經營同業全國促進會理事長洪鉅順表示，大型重機歷經數10年的路權運動抗爭，至今雖要再次開啟國道檢核，但歷次檢核由民間體所提出的建議從未被採納，縱然重機檢核的違規、肇事件數遠低於自小客車等其他車種，仍因惡意的統計解讀，難以感受政府願意正面溝通、就事論事的誠意。