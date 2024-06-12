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雙管齊下解決輸液 衛福部：本周預計31.6萬瓶到貨

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導

市占率達7成的輸液大廠永豐化學工業股份有限公司，因出現重大違規而停產，衛福部透過「國內廠商增產、國外專案輸入」雙管齊下盼緩解，已核准7家藥商專案進口，本周預計有31.6萬瓶到貨，將陸續分配至所需醫療機構。

衛福部次長林靜儀表示，配合第一批專案輸入注射用生理食鹽水抵台及國內合格廠商增產，本周將陸續分配至所需醫療機構，食藥署將持續調度藥品供應，並呼籲醫療機構，各類大型輸注液藥品切勿大量或重複訂購、避免浪費及使用於非臨床必要的用途。

林靜儀說，國內合格藥廠趕工生產，這周專案進口第一批輸液抵達，希望每周順利專案進口輸液，搭配國內專案生產的輸液，永豐提產造成的藥品缺口，目前僅剩下輸液有缺口，第一批到貨後，陸續會再有輸液到貨，預計可滿足6、7月缺口。

食藥署長吳秀梅說，台灣柏朗股份有限公司從馬來西亞柏朗廠，輸入的10萬瓶（單位為500cc），將於今天晚間抵台；台灣大塚製藥股份有限公司從越南大塚廠輸入的21.6萬瓶，預計在本周六晚間抵台。

吳秀梅指出，永豐的輕度到重度缺失高達63項，要全部改善才能繼續生產，食藥署也會前往檢視軟硬體及人員操作等項嗎，但評估到今年底前難以恢復生產，因為注射輸液不能有疏失，品質很重要，品質有疑慮就不能恢復。

林靜儀表示，將請食藥署與專家學者，協助建立符合生產供應鏈，安全符合品質輸液絕對不可以打折，除積極輔導永豐外，也希望其他廠商在產線所能達到的最大量，幫忙協助供應，也預計在今年8月請國內廠商提供製造成本，由健保共擬會檢視是否調整輸液價格。

由於先前評估相關措施到今年10月，但永豐年底前如果無法恢復生產，針對是否會延長，林靜儀指出，會請專家協助永豐，讓產品符合品質，也請國內其他廠商趕工之餘，也評估未來是否加強未來的生產線。

台灣柏朗從馬來西亞柏朗廠，輸入的10萬瓶輸液，將於今天晚間抵台。圖／食藥署提供
台灣柏朗從馬來西亞柏朗廠，輸入的10萬瓶輸液，將於今天晚間抵台。圖／食藥署提供
食藥署協調7家廠商專案輸入輸液。圖／食藥署提供
食藥署協調7家廠商專案輸入輸液。圖／食藥署提供
食藥署協調6家國內廠商增加輸液生產。圖／食藥署提供
食藥署協調6家國內廠商增加輸液生產。圖／食藥署提供

林靜儀 永豐 食藥署

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