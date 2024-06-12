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與日本飲食習慣相近…台灣人為何這麼胖？他列3原因「不胖有鬼」

聯合新聞網／ 綜合報導
日前有網友發文，說現在台灣的中年人超過五成達到肥胖標準(BMI>24)，讓他好奇飲食習慣接近的日本肥胖率為何相對較低，並給出了自己的猜測。圖／ingimage
日前有網友發文，說現在台灣的中年人超過五成達到肥胖標準(BMI>24)，讓他好奇飲食習慣接近的日本肥胖率為何相對較低，並給出了自己的猜測。圖／ingimage

近年來台灣民眾肥胖率不斷上升，成為了亞洲肥胖率比較高的國家。日前有網友發文，說現在台灣的中年人超過五成達到肥胖標準(BMI>24)，讓他好奇飲食習慣接近的日本肥胖率為何相對較低，並給出了自己的猜測。

原PO在PTT上以「台灣人這麼胖的原因是為什麼？」為題發文，稱台灣中年人肥胖率超過五成，然而日本同樣食用精緻飲食，有一堆澱粉炸彈，也有飲酒應酬文化，連台灣的手搖飲都過去賣了，結果肥胖率還是「差距甚大」。這讓他感到好奇，並給出了自己認為的答案。

原PO認為造成台灣人肥胖的原因有三，首先是機車文化，騎機車減少了大量的走路機會，如果以一天一萬步為「低消」的話，應該超過半數的人沒有達到。當然原PO也認為這跟台灣的人行道規劃、機車的便利性以及違停的代價低等因素掛勾。

其次是外食文化，原PO認為日本人常在家吃早餐，且帶便當的習慣還是高於台灣不少。台灣三餐都外食的人很多，常到中年就開始發福。

最後則是飲料文化，原PO表示自己喝無糖手搖、美式黑咖啡大概快十年了，但是在五十嵐排隊他還是常常聽到什麼半糖四季春、微糖珍奶，認為這樣「不胖有鬼」。

文章引來大量網友留言，「很熱啊誰想走路」、「社畜下班就是沙發馬鈴薯不胖才怪」、「台灣最引以為傲的小吃都是滿滿的澱粉跟油」、「把機車當輪椅啊」、「去日本出差的時候，我覺得有接觸或看到的人，他們吃的量不多耶。一份餐小小份的，飲料也小小份。應酬去居酒屋，吃得也不多。台灣相較喜歡大份量，飲料也喝得很大杯」、「營養教育不足」。

台灣 外食族 手搖飲料 肥胖

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