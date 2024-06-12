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浮潛當心！她到琉球浮潛遭海膽刺傷 變成蜂窩性組織炎

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
張女浮潛時手指頭遭海膽刺傷，海膽的刺留在肉裡，未料一周後變成蜂窩性組織炎。圖／張女提供
張女浮潛時手指頭遭海膽刺傷，海膽的刺留在肉裡，未料一周後變成蜂窩性組織炎。圖／張女提供

屏東縣張女5月母親節周末到琉球鄉旅遊，浮潛時遭海膽刺傷，「手指插了10幾根海膽刺」之後到衛生所就診，因刺拔不出來了，護理師提醒回去多泡熱水代謝掉即可。未料一周後，海膽刺的黑逐漸代謝，但手指頭卻腫起來，醫師診斷蜂窩性組織炎。

屏東基督教醫院感染科醫師郭泓頡說，遭海膽、水母刺傷或螫傷，有些會有過敏立即休克的風險，當出現頭暈、全身無力等症狀時，要盡速就醫，若沒有立即反應，先做簡單傷口處理。海膽、水母，有蛋白質會讓體內產生毒素反應，泡熱水30分鐘到90分鐘，就醫打破傷風，若還有剩餘刺要移除。

張女在母親節時到琉球浮潛，遭海膽刺傷，「手指插了10幾根海膽刺，試著拔了幾根都斷掉，有一根拔成功，但拔出來就流血了」，她到衛生所處置，護理師說明，拔不出來直接將刺弄斷，刺的成分是蛋白質，回去多泡熱水代謝。

張女說，被刺一周後，海膽刺的黑逐漸代謝掉，當她以為手快好時，手卻腫起來了，因為當時周末到醫院掛急診，醫生診斷是蜂窩性組織炎，提醒他之後要掛感染科回診，如今過了一個月，還在吃藥、回診，手有消腫，但還是不能彎。

屏東縣府衛生局指出，衛生所若遇被海膽刺傷民眾，經醫師評估輕微個案刺傷處予以清洗及消毒，並衛教個案返家泡溫水，以緩解疼痛及加速復原，這是貼心服務，無收取健保卡及費用。若經醫師評估，有破傷風或嚴重過敏疑慮，即予醫療處置及施打破傷風疫苗。如遇外籍遊客，亦有提供中英文衛教單說明。

衛生局提醒，民眾戲水浮潛時，應穿著專業潛水衣包裹身體，防止被蜇傷。海邊玩耍，遇到珊瑚、海膽刺傷可用42℃到45℃的水，浸泡30分鐘到90分鐘，可緩解中毒導致的疼痛症狀，若傷口未改善，請民眾儘速就醫。

屏縣府昨宣布，今年7月1日起收取觀光保育費，收取範圍為琉球鄉杉福、漁埕尾、肚仔坪3區潮間帶，每人60元，劃設「核心區」並將「梅氏長海膽」及「口鰓海膽」自保育對象移除。根據調查，近年琉球海域珊瑚覆蓋率衰退，甚至失去珊瑚礁功能，潮間帶海膽（梅氏長海膽及口鰓海膽）繁生，嚴重侵蝕礁岩，影響潮間帶植被生長，危害生物棲息環境。

屏東縣府昨公告將琉球鄉「梅氏長海膽」及「口鰓海膽」自保育對象移除，圖為肚仔坪潮間帶優勢物種梅氏長海膽。圖／屏東縣府提供
屏東縣府昨公告將琉球鄉「梅氏長海膽」及「口鰓海膽」自保育對象移除，圖為肚仔坪潮間帶優勢物種梅氏長海膽。圖／屏東縣府提供

屏東縣 海膽 衛生所

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