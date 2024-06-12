梅雨傾向極端化 氣象署曝歷史數據：嚴重恐致旱災水災

每年5、6月梅雨季，中央氣象署臉書粉專「報氣候 - 中央氣象署」表示，梅雨逐漸傾向極端化，可能造成雨量分配更為不均，甚至導致更嚴重的旱災或水災。

氣象署表示，不是每次梅雨季都有充足的雨量和下雨日，從歷史數據可一窺梅雨季的多變性。雨量最多年是2012年，雨量達891.1毫米。雨量最少年是1980年，雨量達193.4毫米。下雨日數最多年是1957年，為37.6天。下雨日數最少年是1991年，只有18.5天。

平地站部分，單日最大降雨量為1961年5月26日，成功測站443.9毫米。最大時降雨量為1987年5月18日，東吉島測站158毫米。最長連續降雨日數為1967年，日月潭測站21天。

非平地站部分，單日最大降雨量為2006年6月9日，阿里山測站811.5毫米。最大時降雨量為1967年5月22日，鞍部測站111.7毫米。最長連續降雨日數為1960年，玉山測站39 天。

在氣候變遷的影響下，各地天氣或氣候的異常事件肆虐，氣象署表示，連原本就十分多變的台灣梅雨也出現更加「極端化」的特徵。梅雨是台灣十分重要的雨水來源之一，它的極端化可能造成雨量分配更為不均，甚至導致更嚴重的旱災或水災，同時也讓梅雨預報變得極具挑戰性。