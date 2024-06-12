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中南部局部雨 北東留意36度高溫 下周三之後迎夏季天氣

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天仍然持續受西南季風影響，中南部白天可能受到沿岸對流移入影響，天氣晴時多雲偶雨。本報資料照片
今天仍然持續受西南季風影響，中南部白天可能受到沿岸對流移入影響，天氣晴時多雲偶雨。本報資料照片

今天持續受西南季風影響，天氣風險公司天氣分師柯聿寧今天表示，晨間南部有局部雷陣雨發生，中南部白天可能受到沿岸對流移入影響，天氣晴時多雲偶雨。

不過，降雨頻率比昨天降低，柯聿寧表示，易降雨區域稍往山區調整，中北部平地天氣也較昨天穩定一些，山區及山區的東北側仍然有午後對流發展帶來短暫雨或雷雨，未降雨時平地普遍仍悶熱或炎熱，北東則有近36度高溫發生機率。

西南季風環境可持續到周六，柯聿寧表示，期間天氣狀況有小幅度變化，明天水氣量略增，東北側海面風向略轉偏南，中南部沿岸清晨到上午的降雨、中午前後西半部山區的熱對流、午後山區東北側的熱對流降雨都有增加的趨勢，北部近山平地也可能因局部風向的關係，有機會受到熱對流擴散影響，有短暫降雨的機會，各地高溫的情況有略微下降一點的趨勢，感受還是偏熱。

周五西南季風的風向略偏南一些，各地天氣型態仍類似，不過，柯聿寧表示，隨著環境水氣開始減少，降雨頻率及雨量都有減少的趨勢，高溫又會變得比較明顯。

他說，周六西南季風再增強，水氣進一步減少，中南部清晨沿岸降雨及午後山區降雨都明顯的減少，天氣更偏向高溫穩定，外出需做好防曬並適時補充水分，避免長時間待在高溫環境。

周日到下周一風向由西南轉為偏南風，柯聿寧表示，各地降雨的型態逐漸轉為午後對流雨為主，下周二短暫的回到西南風環境，中南部清晨降雨機率提高，下周三過後隨著太平洋高壓勢力稍增強，再度帶來偏南風環境，逐漸轉變為夏季天氣型態。

防曬 雷雨 高溫

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