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悶熱上看36度高溫 吳德榮：滯留鋒續徘徊1周 慎防強對流降雨

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天至下周二滯留鋒持續在北部海面徘徊。西南部不定時有局部降雨的機率，午後局部性強對流發展，常伴隨劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間大雨，對流胞亦偶有延續至夜間的現象。本報資料照片
今天至下周二滯留鋒持續在北部海面徘徊。西南部不定時有局部降雨的機率，午後局部性強對流發展，常伴隨劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間大雨，對流胞亦偶有延續至夜間的現象。本報資料照片

西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天台南及高雄地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

氣象署發布濃霧特報，今天馬祖及金門易有低雲或局部霧影響能見度，目前金門已有濃霧發生，能見度不足200公尺，請注意。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，昨天的對流整體雖稍減弱，但已是第5天、有局部性大雷雨或豪雨發生。今晨西南部仍有局部性大雷雨，伴隨降水回波及降雨。

今天至下周二滯留鋒持續在北部海面徘徊。吳德榮表示，台灣處在鋒面之前的暖氣團內，未降雨前、天氣悶熱，要防曬、防中暑。

他說，鋒面前的西南風挾暖濕空氣，大氣很不穩定，西南部不定時有局部降雨的機率，午後局部性強對流發展，常伴隨劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間大雨，對流胞亦偶有延續至夜間的現象；應注意中央氣象署發布的即時訊息，山區亦應慎防連日累積的降雨，帶來坍方、落石、土石流的威脅。

今天除桃園、新竹平地降雨機率較低，其他地區皆有局部陣雨或雷雨的機率；北部25至35度，中部25至35度，南部24至35度，東部24至36度。

吳德榮表示，最新模式第8至10天（19至21日）的模擬顯示，滯留鋒仍在東海，西南風略減弱，大氣尚未完全穩定，午後仍有對流發展，強度減弱。但為期末的模擬，應續觀察。

吳德榮 大雷雨 氣象署

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