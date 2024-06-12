聽新聞
test
0:00 / 0:00
悶熱上看36度高溫 吳德榮：滯留鋒續徘徊1周 慎防強對流降雨
西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天台南及高雄地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。
氣象署發布濃霧特報，今天馬祖及金門易有低雲或局部霧影響能見度，目前金門已有濃霧發生，能見度不足200公尺，請注意。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，昨天的對流整體雖稍減弱，但已是第5天、有局部性大雷雨或豪雨發生。今晨西南部仍有局部性大雷雨，伴隨降水回波及降雨。
今天至下周二滯留鋒持續在北部海面徘徊。吳德榮表示，台灣處在鋒面之前的暖氣團內，未降雨前、天氣悶熱，要防曬、防中暑。
他說，鋒面前的西南風挾暖濕空氣，大氣很不穩定，西南部不定時有局部降雨的機率，午後局部性強對流發展，常伴隨劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間大雨，對流胞亦偶有延續至夜間的現象；應注意中央氣象署發布的即時訊息，山區亦應慎防連日累積的降雨，帶來坍方、落石、土石流的威脅。
今天除桃園、新竹平地降雨機率較低，其他地區皆有局部陣雨或雷雨的機率；北部25至35度，中部25至35度，南部24至35度，東部24至36度。
吳德榮表示，最新模式第8至10天（19至21日）的模擬顯示，滯留鋒仍在東海，西南風略減弱，大氣尚未完全穩定，午後仍有對流發展，強度減弱。但為期末的模擬，應續觀察。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言