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臨停改善最差？ 桃市府：數據有落差

聯合報／ 都會地方中心／連線報導
桃園市被點名畫設黃線及停車格比率在6都吊車尾，桃園交通局表示，內容與最新回報有落差。圖／聯合報系資料照片
桃園市被點名畫設黃線及停車格比率在6都吊車尾，桃園交通局表示，內容與最新回報有落差。圖／聯合報系資料照片

桃園市被點名畫設黃線及停車格比率在6都吊車尾，桃市交通局表示，交通部要求各縣市盤點與改善的截止日期是到6月底，截止之前須定期上網填寫進度，交通局6月3日上網回報最新盤點資料，須改善路段有165處、應設專用車格50格，已改善路段有133處、已設專用車格39格，完成率80.6%。

對於交通部統計桃園僅盤點97處、完成率僅47.42%，桃園交通局表示，內容與最新回報有落差，由於無法確定中央統計數字的基準點與計算方式，無法多作評論。

嘉縣建設處長郭良江說，相關業者並無提出需求，嘉縣連續100公尺以上紅線較少，且繪製紅線處多為路口、停車場出入口、消防栓、彎道或窄巷，其餘路段多為白色路面邊線，經各公所檢討，認為連續100公尺紅線處考量路肩寬度不足，無足夠空間供計程車及貨運臨停，經盤點後無可調整處。

嘉市交通處長許啟明說，依嘉市駕駛人職業工會提報需求，已在嘉義福容VOCO酒店及彌陀路，設兩處計程車排班區，另盤點市轄道路，因都市環境檢討，轄內設紅線超過150公尺以上共計74處消防通道，涉及市民生命財產的安全保障，不能再設黃線或臨停車格，市區道路已有足夠黃線及卸貨專用車格，提供臨時停車。

連江縣交旅局長劉性謙表示，5月底交通部撥款495萬元給連江縣政府，目前先招標、發包用做中央大道全線標線改善，改善完成後，由於黃線部分與行人行穿線標誌有所關連，將在中央大道改善完成後，再檢討黃線及行人標線改善。

他說，由於連江縣道路多數屬於剛性路面，並非一般台灣本島常見的柏油路面，標線在剛性路面較易破損、脫落，因此黃線畫設也需要與交通部再行討論後，針對剛性路面進行改善。

澎湖縣政府表示，經調查縣轄內道路皆無100公尺以上無臨停空間。

交通部 桃園 計程車

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