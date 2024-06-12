舞台劇「會演是英雄」 下月竹北巡演

唐從聖、曾國城、林美秀、鄭茵聲四大戲精帝后再度齊聚切磋，聯手回歸「史上最舒壓」舞台劇「會演是英雄」。今年聽見新竹粉絲的心願，7月13日、14日一連2天將未到訪過的竹北做為封箱巡迴的首站，屆時將聯手「第五位演員」共演觀眾最愛的公投爆笑劇本。

聯合數位文創主辦的新形態互動式舞台劇「會演是英雄」，2022年開演以來好評爆棚，不僅結合脫口秀、情境喜劇、表演訓練等元素，還有全台首創「開放式票選劇本」與徵選「第五位演員」共演兩大特點。

來到了最終「封箱巡演」，在觀眾最喜愛的下半場環節，還創作全新公投劇本《白蛇傳之水漫金山寺》，聯手「第五位演員」與四位主角同台飆戲。

「即興演出」戰帖再現，「會演是英雄」四位主角公認高手在人間，除讓觀眾投票決定下半場的劇本與角色，也邀請素人觀眾擔任「第五位演員」，挑戰沒台詞的即興表演，與觀眾共演成為本齣舞台劇的最大魅力，四位主角都大讚從中發掘許多潛力新星及猛烈「笑果」。

7月13日、14日竹北場「第五位演員」將開放報名，詳情請見udn x 瘋表演臉書粉絲團公告；也邀請大家進場欣賞2024年最好玩、最爆笑、最歡樂的舞台劇「會演是英雄」，購票請上udn售票網https://reurl.cc/GjlnNG。