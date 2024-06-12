糖友5成超過65歲 小心骨鬆、肌少症

年齡愈高，糖尿病發生率愈高，糖尿病關懷基金會董事長蔡世澤表示，老年糖尿病患者愈來愈多，主要是身體老化以致胰島素分泌不足、肌肉與肝臟胰島素阻抗上升；年輕族群罹患糖尿病的比例也有上升趨勢，使病程延續到65歲以後。

蔡世澤說，台灣將邁入超高齡社會，目前65歲以上老年人占糖尿病人口50%，75歲以上的糖尿病患者更占了25%。糖尿病會帶來許多併發症，包括視網膜病變、腎病變與神經病變，若因血糖控制不佳，還會對骨骼健康造成影響，容易有肌少症、骨質疏鬆。

長者控糖 留意多重用藥問題

蔡世澤表示，高齡長者也會因老化及多重慢性疾病而產生「老年症候群」，出現認知、營養不良、憂鬱、功能衰退、聽力視力退化等問題。糖尿病因為共病、併發症，以及老年人容易罹患其他的慢性病，患者要跑各家醫院看很多科門診，建議應著重「個人化的疾病管理目標」，即時掌握病情變化。

糖尿病關懷基金會執行長李弘元說，高齡糖友要注意老年症候群、肌少症及衰弱等狀況。「長者控糖」要多留意共病、多重用藥問題，切勿自行增減藥物劑量，否則可能會導致血糖大幅波動，反而造成心血管更大傷害。

血糖控好3至5年 可放寬限制

糖尿病照護可諮詢家庭醫學科、老年醫學科醫師，治療處置老年糖尿病的用藥，同時避免重複檢驗。李弘元建議，當血糖連續控制好3至5年以上，或是患者已有嚴重併發症、預期壽命較短，可以經由醫療團隊討論，適度放鬆血糖目標，別把自己逼太緊。

糖尿病關懷基金會今年設立「戴東原教授科普獎」，遴選糖尿病、老人醫學以及家庭醫學範疇的優秀作品，自52件報名作品中，選出由新陳代謝科醫師黃維人與營養師蔡佳樺合著的「糖汰宗書院：糖尿病之控糖寶典」、成大醫院骨科部醫師戴大為所著「骨質疏鬆＆肌少症照護全書」，以及台大醫院復健科與營養師團隊合力撰寫的「吞嚥困難安心照護飲食全書」三件作品。

蔡世澤說，三件作品分別涵蓋糖尿病各項知識、掌握強筋健骨關鍵、提供吞嚥困難照護解方。他以自己的母親「由口進食」吃到97歲為例，即便牙口差、吞嚥不佳，也能享用美味，吞嚥困難照護飲食可幫助照顧者輕鬆備餐，並提升高齡病友的生活品質。