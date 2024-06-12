增臨停空間 桃園居末 4縣市0需求

交通部去年底要求各縣市，今年6月前完成道路每100至150公尺畫設10%黃線或臨停車格，在此之前暫緩記點。如今期限已到，交通部統計，已有10縣市完成黃線及專用車格畫設，但有8縣市盤點僅個位數需求，其中甚至有4縣市盤點0需求。

台北市計程車駕駛員職業工會發言人、台灣數位平台預約接送從業人員產業工會理事長李威爾認為，地方政府畫設的空間未必是職業駕駛所需，且不少地方政府為了不想更動既有硬體設施，聲稱無法畫設，只挑好做的做，根本是便宜行事，用來應付交通部的數據，讓職業駕駛無法接受。

交通部去年底表示，為了職業駕駛生計，要求地方政府今年6月前完成道路每100至150公尺畫設10%黃線或臨停車格，在此之前暫緩路口、公車站10公尺內上下客貨，及騎樓違停等記點。

交通部統計至6月5日，全台22縣市有10縣市完成黃線及專用車格畫設，但嘉義縣市、澎湖、連江等4縣市經盤點，無黃線及專用車格的需求，因此執行率為0。

六都以桃園市盤點出97處最少，完成率47.42%，同樣也居全台之末。非六都部分，苗栗、彰化、南投、雲林、屏東、花蓮及台東僅盤點出個位數；宜蘭僅盤點出7處，完成率更僅57.14%。

全國汽車駕駛人權益聯盟理事長劉鴻樟說，近半年來確實有感受到臨停空間增加，但地方在畫設黃線還是比較制式化，有些地方很遠才畫一小段，不太符合民眾使用習慣。建議除畫設黃線，也可在路口10公尺後，建立10至30公尺的避車彎，不只計程車可以使用，一般無障礙車輛上下車也能更安全。

至於6月期限已到，是否恢復路口、公車站10公尺內上下客貨，及騎樓違停記點？交通部表示，先前以環境提升為優先，暫緩記點，目前還有政院4年400億元在提升人行空間，預計持續以工程替代監理，滾動式檢討。