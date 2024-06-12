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健康你我他／三餐分食定量 減少隔夜菜
炎炎夏日，高溫潮濕是滋生細菌的溫床，食物保存或料理不當是夏日食物中毒的元凶。
我一周光顧一次傳統市場，因應夏天胃口不佳，採買量會隨之減少，買回家隨即分裝成小袋，肉類冷凍、蔬果冷藏。家中冰箱一大一小，依食材屬性不同，大的放生鮮蔬果、肉、蛋、奶類和各式醬料，小的放五穀、粉類、堅果和中藥等乾貨，料理以「先進先出」為原則，冰箱放七分滿，定期清理冰箱，這些都是維護食材安全的基本常識。
一日三餐的料理，把握分食定量原則，減少剩食。家中備有分食餐盤，每個人必須把自己餐盤中的食物吃光光，若沒有吃完，也要趕快冷藏，隔天立馬解決，絕不拖到第三天，避免食物質變。
水果或點心也是如此吃法，拳頭大的水果一人一個，要分食的一律切成四的倍數，每個人負責吃完自己的分量。點心也是吃多少，就從冰箱拿多少，而非全部拿出來，吃不完再冰回去。
夏天大家最愛的食品：冷飲、冰品和涼拌，為了食在安心，最好在家自行DIY，注意雙手潔淨，使用煮過的開水或過濾水製作，完成後立刻冷凍、冷藏。不得已購買外食，也要尋找衛生可靠的店家，避免發生花錢又傷身的憾事。
俗話說：「病從口入」，夏天想要美食與健康兼顧，就要多留意食品的衛生與安全囉。
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