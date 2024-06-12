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寶林案第6死 46歲女換肝 仍惡化不治

聯合報／ 記者李青縈廖靜清／台北報導
北市3月下旬爆發寶林茶室「邦克列酸」食物中毒事件，迄今造成6人死亡。圖／本報資料照片
北市3月下旬爆發寶林茶室「邦克列酸」食物中毒事件，迄今造成6人死亡。圖／本報資料照片

寶林茶室食物中毒事件再添一死，七名重症個案中，累積六人死亡，僅一人順利出院。昨死亡個案曾於四月中旬在萬芳醫院接受活體肝臟移植，但邦克列酸毒素已於術前攻擊腦部、肺部等重要器官，雖經搶救，仍不幸死於多重性器官衰竭。

台北市信義區寶林茶室案於三月底爆發，疫調顯示，共卅三名個案被驗出邦克列酸，重症七人，廿六人輕症。

疾管署發言人曾淑慧說，死亡個案為四十六歲女性，三月廿一日至寶林茶室吃了滑蛋河粉，廿三日身體不適就醫，病情一度好轉，六月五日轉至一般病房，不料，十日突然惡化，昨下午死亡。

收治該名個案的萬芳醫院外科部兼任主治醫師李明哲表示，死亡個案於接受活體肝臟移植手術後，病情一度穩定，但邦克列酸毒素早已侵犯到其他器官及組織，以致腦部受損、腎臟功能變差。

該名個案十日晚間肺部突然嚴重出血，大量血液貫注於支氣管，以致無法正常呼吸，醫療團隊緊急裝上葉克膜，雖然短暫好轉，但沒多久血壓直直落，昨下午因多重器官衰竭不幸病逝，李明哲說，「邦克列酸實在是太毒了。」

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