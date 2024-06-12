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單周確診大增 新冠再進流行期

聯合報／ 記者李青縈賴昀岫／台北報導

上周新增三二八例新冠本土確定住院病例，相較於前一周二六三例，漲幅達兩成五。疾管署發言人曾淑慧宣布，新冠疫情再度進入流行期，為Omicron變異株以來第六波，受到變異株變異、疫苗接種數量等影響，預估此波疫情至少等到八至九月後才會下降。

過去幾年新冠流行期均落在秋冬，但這次卻發生在夏季，台大感染科教授黃立民指出，這和流感一樣，只要出現新型病毒株，溫度的影響力就會變低了，況且人與人之間接觸更為頻繁，戴口罩比率也明顯降低，「新冠流行期將持續出現，病毒不可能就突然消失。」

上周有三二八人因感染新冠住院，至於變異株檢驗，防疫醫師林詠青表示，目前仍以ＪＮ·1為多，占比逐漸下降，ＫＰ·2、ＫＰ·3占比則提升中。

黃立民說，和之前的變異株相比，ＪＮ·1、ＫＰ·2等病毒的免疫逃脫力較強，曾自然感染或者接種疫苗的保護力變差，尤其在三至六個月內沒有接種過疫苗的族群，保護力大打折扣，如在六個月內接種過ＸＢＢ疫苗，仍有一定的預防效果，且感染後症狀也較輕。

國內新冠ＸＢＢ疫苗接種率僅百分之十一，目前全國仍有二八九萬劑莫德納ＸＢＢ疫苗約、四點八萬劑Novavax ＸＢＢ疫苗。

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