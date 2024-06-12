蛋價再跌3元 公會：蛋多到去餵豬

雞蛋買氣依舊不佳，台北市蛋商公會表示，本周產地價和批發價再跌三元，每台斤分別來到廿七點五元和卅七元。蛋價連五降，續創近二年來新低，台北市蛋商公會則是再次喊話餐飲業者，呼籲適度降價，拉抬低迷的買氣。

根據農業部最新雞蛋產銷資訊平台顯示，國內投入生產蛋雞約三五六九萬隻，每日生產量十二萬一七○○箱（每箱約兩百顆），已超過國人每日十二萬箱需求。

隨著時序進入夏季，雞蛋也進入消費淡季，產量增加的同時，剩蛋也愈來愈多。台北市蛋商公會常務理事劉威志表示，現況就是國內的雞蛋太多，不止雞蛋買氣差，綜觀整個市場很多農產品的買氣都不好，除了降價外，雖然現在產地有在自主淘汰寡產雞，但是蛋還是太多，希望生產端能進一步控制數量，否則跌到後來，雞農可能就會找政府幫忙。

劉威志說，現在產地價和批發價繼續跌，價格和蛋荒爆發之前的價格愈來愈接近，南部已經有業者的蛋多到直接載去餵豬，或是用低於行情的價格拋售。

台北市蛋商公會理事長林天來表示，產量過剩下，蛋真的太多了，現在只能透過降價刺激買氣，呼籲末端的餐飲業者降價增買氣，消費者才能在降價一事上有感。