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落實分級醫療…大醫院門診減量 最快年底重啟

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
健保署計畫重啟醫學中心、區域醫院門診減量措施，目前已著手規畫。示意圖。記者曾吉松／攝影
健保署計畫重啟醫學中心、區域醫院門診減量措施，目前已著手規畫。示意圖。記者曾吉松／攝影

為了徹底落實分級醫療，健保署石崇良昨表示，將重啟醫學中心、區域醫院門診減量措施，預計第三季重新討論，最快今年底上路。醫改會呼籲，健保署應擬定大型醫院門診收治較多輕症患者的核扣機制，才能避免排擠急重難罕等患者就醫權益。

幾年前，健保署曾實施醫學中心、區域醫院門診減量措施，例如一○六年醫學中心及區域醫院的初級照護案件數，不得超過一○五年的百分之九十，超過部分不予分配點數。一○七年則要求門診件數需比前一年降低百分之二，如超過該院門診每人次平均點數，不予分配。一○八年持續降低百分之二，超過部分同樣不予分配。

不過，新冠疫情爆發後，即停止此項減量措施。石崇良表示，將要求大型醫院重啟門診減量措施，不過由於醫療端反映「不希望採取齊頭式平等」，因此將重新討論醫學中心、區域醫院等門診件數降低比率，是否仍維持先前的百分之二。

醫改會執行長林雅惠表示，全國醫學中心數量已超過醫療網規畫的一倍，醫院變多，但重症患者仍常遇到「門診一號難求、住院一床難求、急診患者無法住院」等窘境，確實有必要針對收治較多輕症患者，或將穩定慢性病人留在醫院領藥的大型醫院，要求門診減量。

林雅惠列舉大醫院想方設法收治輕症患者的方法，如求患者自費醫療，或將慢性病病人的病情由穩定改為不穩定、將輕症改為重症等。呼籲健保署透過大數據分析，找出表現異常的醫院，並研擬對策。

林雅惠建議，健保署應先盤點各大醫院收治輕症、重患者的比例，收治較多輕症患者的醫院，就應得到懲罰，要求減量，至於收治較多急重症患者或下轉率高的醫院，則給予獎勵。此外，應修改支付標準，降低門診給付，提高住院給付，才能讓門診及住院收治占比，回歸正常。

社區醫院協會理事長朱益宏表示，新冠疫情後，大型醫院門診量暴增，樂見其成重啟大型醫院門診減量措施，確保急重難罕患者的就醫權益。

新光醫院副院長洪子仁指出，在現行健保總額制度下，國內大型醫院仍須以門診收入來補貼住院部門，期盼健保署盡快提高住院給付，另再提高民眾部分負擔，藉此改變民眾到大醫院就醫的習慣。

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