對豪車接送家長獻殷勤 機車族家長怒導護老師「勢利」…網反回：沒關係吧

不少幼兒園、小學門口，皆會有導護人員站崗，有些學校是由學校老師擔任，部分學校會募導護志工，為的就是護送上學、放學的孩子們。不過近來就有家長抱怨，孩子幼稚園新來的導護老師非常勢利眼，只要家長不是開進口車，就不會上前幫忙背書包、提棉被。但若家長開著雙B的進口車接送，該導護老師就會秒變臉，湊上前獻殷勤。

一位家長在臉書社團「靠北幼稚園」發文，表示最近愛子就讀的幼稚園更換了新的導護老師，不過這位家長卻對此感到不滿。原PO指出，自己是騎機車載著孩子上學，愛子總會背著書包、提著沉重的棉被袋，之前的導護老師看到孩子拿著大包小包，都會直接上前幫忙，但新來的導護老師卻冷眼旁觀。

「現在換人就變勢利，我發現只要家長不是開進口車，她就不會上前幫忙」，原PO無奈的指出，若是家長走路或騎機車、開國產車接送孩子上學，這位導護老師就可能會「選擇性忽視」，不上前幫忙；但如果家長開著雙B的進口車接送，車門還沒開，她就已經在車旁站好，等待幫忙提袋。見此，原PO忍不住控訴導護老師差別待遇的行為，直呼：「真是有夠勢利的」。

貼文發布後掀起討論，大部分家長皆以同理老師的角度出發，表示「老師沒有義務幫忙的，我都叫我小孩自己拿。家長不要多想了，小孩趕快送進學校趕快上班才是真的吧」、「那妳可以自己下去幫孩子提啊」、「這跟勢利眼沒關係吧，老師也沒義務要幫忙欸，而且自己的書包和棉被袋自己拿，很困難嗎？」、「所以我覺得有問題的是之前幫忙拿的老師，因為他的幫忙，所以造成家長覺得這是應該的欸」、「我是覺得無所謂啦，幼兒園就是小社會，像大人世界有VIP ROOM，也不是每一個人都可以使用，所以教好自己的小孩就好，能自己拿就自己拿，不然就走兩趟吧」。

更有人推測，導護老師「差別待遇」的真正原因，是因為怕汽車停在門口會阻礙交通，「換個角度想，她只是想快速讓車輛通行，協助拿東西趕快下車，畢竟上課時間車輛很多，很塞」、「汽車比較大台說不定怕阻礙交通，不然很多開車上班的家長會一個妨礙一個」、「我學校有導護志工，也會幫忙開車門，主要是怕車停校門太久，會造成塞車，才出手幫忙。尤其是部分孩子下車很慢，她就會幫忙先把東西拿出來」、「又一位內心戲很多的家長，明明只是怕塞車，有些家長就很明理，會說謝謝老師，我們自己拿，老師幫忙都只是協助喔（能說成勢利眼，也佩服你啦）」。

不過也有網友站在原PO的角度，直呼「這樣真的不可以欸，要嘛全幫，要嘛都不要拿，明明錢都繳一樣」、「所以很多人裝腔作勢，全家財產就是拿去買跟養那台名車。勢利眼的老師，就是只看表面的而已，別跟她一般見識」、「重點不是要老師提，是老師這麼明顯的勢利眼，難保在學校不會對孩子也大小心，怕塞車國產車也會塞吧？」、「真的有這樣的老師！看不是開進口車載小孩去找幼稚園，跟我說媽媽我們這裡學費比較高，建議多去其他幼稚園看看喔」。